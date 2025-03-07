Врач рассказала о пяти процедурах для весеннего обновления кожи

Кожу необходимо подготовить к весне после зимнего периода. Для этого помогут косметологические процедуры, о которых косметолог Айсулу Токаева рассказала в беседе с Радио Sputnik.

Пилинг

Такая процедура обновит и увлажнит вашу кожу. Чтобы определить, какой именно пилинг подойдёт в вашем случае, следует посетить специалиста. Он поможет определиться и назовёт необходимое количество посещений.

Процедура от австралийцев

«Она невероятная, успокаивающая и даже приятная, что редкое явление в косметологии. Речь идёт о методике введения под высоким давлением пяти разных видов сывороток (коллаген, гиалуроновая кислота, антиоксиданты, витамин А, витамин С). Запомните волшебное слово Intraceuticals. Вы отдыхаете, а аппарат работает», – пояснила эксперт.

Магическое омоложение

Процедура, в ходе которой применяется магнитная маска. Поможет восстановить барьерную функцию, выровняет тон кожи, укрепит капилляры, вернёт упругость и эластичность. Салон при этом необходимо посещать салон раз в неделю.

Биоревиталиция

После такой процедуры ваша кожа засияет, напитается и будет выглядеть ухоженно. Проходить её следует раз в 10-14 дней, но периодичность зависит от состояния кожи.

Шлифовка

«Это аппаратная процедура шлифовки с применением эрбиевого лазера. Будьте готовы к обновлению не только поверхностных, но более глубоких слоёв кожи. Скажите «до свидания» всем поверхностным морщинам. Это лифтинг кожи, разглаживание и как следствие – ухоженный вид. С этой процедурой также надо соблюдать SPF режим», – резюмировала Айсулу Токаева.