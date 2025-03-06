Магия весны: Три главных ритуала к празднику 8 Марта, которые изменят вашу жизнь

Первые весенние дни — не просто пробуждение природы от зимней спячки, но и особое время для женской энергии. Многие эзотерики считают, что именно в марте, когда день становится длиннее, а ночь короче, женщина может легко перезапустить свою энергетику и привлечь в жизнь желаемые перемены. Делимся действенными ритуалами, которые способны привлечь деньги и любовь именно в Международный женский день — 8 Марта.

Магия букетов: как использовать силу цветов 8 Марта

Как привлечь деньги в женский день: ритуалы от экстрасенса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stockfour

Получить цветы 8 Марта — приятно, но мало кто догадывается, что количество букетов может стать настоящим предсказанием судьбы. Если в праздничный день вы стали обладательницей трёх или более букетов — готовьтесь к судьбоносной встрече! Неважно, кто именно преподнёс вам эти цветы — коллеги, друзья или родственники. Главное условие — их должно быть минимум три. А цвет полученных тюльпанов или роз тоже имеет значение: красные пробуждают страсть, розовые обещают нежные чувства, а жёлтые притягивают финансовую удачу. Так что внимательно смотрите, какие букеты вам дарят, — в них может быть зашифровано послание судьбы.

Ритуал для привлечения богатства на 8 Марта

Хотите улучшить своё финансовое положение? Тогда этот ночной ритуал для вас. Приготовьте мисочку с крупой — гречкой или рисом, на ваш выбор. Важно провести церемонию между полуночью и тремя часами ночи с 7-го на 8 марта. Установите 12 восковых свечей полукругом в ёмкость с крупой.

В центре этого импровизированного алтаря положите нечётное количество монет — три или пять. По словам экстрасенса, важно выбирать монеты, на которых нет нулей. После проведения такого ритуала положительные финансовые изменения не заставят себя долго ждать — деньги начнут приходить из неожиданных источников.

Утреннее привлечение любви

Магия весны: секретные практики на 8 Марта для женщин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Чтобы привлечь внимание противоположного пола, достаточно простого, но мощного утреннего ритуала. В первые пятнадцать минут после пробуждения подойдите к зеркалу, умойтесь и, глядя на точку между бровями в своём отражении, произнесите: «Я самая красивая, привлекательная и притягательная». Эта короткая, но действенная аффирмация раскрывает женственность и активирует энергетические каналы, отвечающие за любовь. Регулярное повторение этой практики поможет изменить ваше внутреннее состояние, что непременно отразится на внешнем облике и привлечёт нужное мужское внимание.

Магия цвета: удачные цвета на 8 Марта

Выбор наряда для празднования 8 Марта — это не просто вопрос стиля, но и энергетический выбор. Экстрасенс Дарья Миронова в разговоре с «Вечерней Москвой» советует отдать предпочтение одежде молочных или красных оттенков, которые особенно эффективно притягивают мужской взгляд.

Ритуал с зеркалом на 8 Марта: как найти любовь весной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Если же вы хотите проявить свою эмоциональность и раскрыть чувственную сторону личности, выбирайте наряды чёрного или голубого цвета. А вот жёлтый цвет в этот день лучше оставить в шкафу — по мнению экстрасенса, он может привлечь разочарование и помешать проявлению женской энергии.