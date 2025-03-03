Россиянам, сколько будут стоить цветы к 8 Марта

К 8 Марта стоимость за один тюльпан составит 120 рублей, а ценник на розы будет колебаться в интервале от 300 до 500 рублей. Об этом сообщила глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Цена тюльпана колеблется от 80 до 120 рублей в зависимости от того, какие это цветы. Если сорт простой, то его возможно приобрести и примерно за 70 рублей, но в основном это около 100 рублей за один цветок. А розы – 300–350 как минимум», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Флорист добавила, что в целом к празднику стоимость цветов возросла приблизительно на 5-10%. Аналитические компании сообщают, что розничные цены продолжают становиться больше не только из-за закупочной стоимости и расходов на транспортировку, но и повысившихся для предпринимателей издержек — трат на упаковку, материалы, аренду помещений, зарплаты сотрудников и прочее.