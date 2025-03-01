В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные цветы в преддверии 8 Марта

Депутаты предложили увеличить пошлины на импортные цветы и семена, снизив при этом ставку налога на добавленную стоимость. В Госдуме полагают, что такие меры помогут сдержать рост цен на букеты. Парламентарий Дмитрий Гусев отметил, что важно поддержать отечественных предпринимателей, чтобы они могли успешно развивать свой бизнес в этой сфере.

«Чтобы цены на цветы не росли, нужно помочь нашим предпринимателям, чтобы их бизнес стал выгодным. Для этого есть два пути. Первый — поднять пошлины на импортные цветы, но только на те, которые не выращиваются в России», — приводит 360.ru его слова.

По его словам, налог на добавленную стоимость следует снизить с 20 до 10%, что даст предпринимателям повод приходить в этот бизнес. Так, товара станет больше, а цены станут ниже.

Флорист Марина Запорожец указывает, что в России своих цветов совсем немного, поэтому везти их приходится из Голландии.

«Ну нет у нас своих цветов. Совсем маленький процент. Все луковицы тюльпанов приходят из Голландии. Пока это никак не отрегулировать. Надо открывать свои хозяйства, давать субсидии, чтобы они через несколько лет встали на ноги», — утверждает она.

По словам флориста, меры, которые предлагает депутат Гусев, не сработают, сделав цветы только дороже. Специалист заявила, что уже сейчас цветы продаются по заоблачным ценам, а к 8 Марта они станут ещё выше.