Как и когда пересадить комнатные цветы и растения: лунный календарь пересадки 2025 Удачные и неудачные дни для пересадки цветов и растений по лунному календарю. Как правильно пересадить цветы в домашних условиях, благоприятные сроки по лунному календарю в материале Life.ru. 1 марта, 06:00 Когда можно пересаживать комнатные растения в марте 2025: лунный календарь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Пересадка цветов может вселять ужас в неподготовленного цветовода. Среди нас есть даже те, кто не пересаживает растения в принципе: всё это из-за страха. Повредить нежную корневую систему проще, чем может показаться на первый взгляд. Пересадка цветов это и правда сложное дело, если вас ему никто толком не научил. Может быть непонятно, какой горшок лучше подбирать, какой почвой его наполнять, какие подкормки использовать. А ещё пересадка растений — дело тонкое, её можно проводить не каждый месяц в году.

К счастью, наступил март 2025 года, а значит, цветам можно устроить «переезд» в более подходящее жилище. Лучше всего их пересаживать именно весной. В материале расскажем все подробности: как и когда пересаживать цветы, что именно надо делать и при чём тут лунный календарь садовода.

Когда лучшая дата пересадки цветов и растений по лунному календарю

Пересадка комнатных растений пройдёт удачнее всего в эти дни лунного календаря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Meteoritka

Мы упоминаем это каждый раз, когда пишем о лунном календаре: фазы Луны могут влиять на людей, животных, приливы, отливы, электронику и растения. Наш соотечественник — учёный-биолог Виктор Миронов из Карелии — доказал одно из этих положений. В 2022 году он провёл исследование о влиянии лунного цикла на рост мха-сфагнума. Оказалось, в цикле роста сфагнума есть определённые ритмичные колебания. Они происходят раз в 30 дней, а это и есть длительность лунного цикла.

Миронов утверждает: на цикл роста мхов и других растений влияет именно количество лунного света. Он доказал это просто, но элегантно: проверил облачность по данным с метеостанции. Выяснилось, что при облачности менее 40% влияние Луны ощущается сильнее всего и значительно ослабевает, если небо «хмурое». Карельский учёный выяснил: лунный свет на самом деле замедляет рост побегов. Это даже не сильно расходится с традиционными представлениями о влиянии фаз Луны на сельскохозяйственные культуры.

Традиционное представление о лунном календаре пересадки цветов примерно такое: на растущую Луну активизируется и рост рассады, а при убывающей Луне больше растут корни и меньше — наземная часть цветка. Согласно теории Миронова, более логично разделение на фазы новолуния и полнолуния — в полнолуние рост замедляется, в новолуние активизируется. Далее расскажем, какие в народе есть ещё мудрости касаемо пересадки комнатных растений по лунному календарю.

Общее правило такое: пересаживать растения нужно при растущей Луне, потому что в этот период замедляются обменные процессы в корнях, а наземная часть, наоборот, становится активной. Корни в это время менее уязвимы, поэтому меньше шансов повредить или убить цветок.

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений

Пересадка комнатных растений в марте по лунному календарю должна происходить постепенно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daria Ahafonova

Пересадка растений в марте 2025 года тоже зависит от цикла лунного календаря. В первый месяц весны некоторые даты будут особенно благоприятны для пересадок и вообще для работы с комнатными растениями: 1, 4, 9, 10, с 19 по 24, а также 26 и 27 марта. Даты для работы с комнатными цветками в принципе: 5, 7, 8, 9, 10, 17, 20 и 21 марта. Все эти дни выпадают на плодородные знаки зодиака, а именно: Рыбы, Скорпион и Рак. Кроме того, эти дни рассчитаны по лунному календарю так, чтобы растения чувствовали себя лучше обычного. Мы учли даже новые научные открытия от Карельского научного центра РАН.

Неблагоприятные дни для пересадки комнатных растений

Лунный календарь пересадки комнатных растений выделяет и неблагоприятные даты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pencil case

Для того чтобы понять, какие дни будут для пересадки растений не просто плохими, а очень плохими, нужно внимательно присмотреться к лунному календарю, а также иметь в виду, что растения на самом деле замедляют рост от обилия лунного света. Они воспринимают свечение спутника Земли с информационной точки зрения: если солнечный свет даёт цветам энергию, то отражённый от Луны солнечный свет подсказывает им, что делать.

Итак, неблагоприятные дни для пересадки растений в марте 2025 года: это полнолуние 14 марта и новолуние 29 марта. В первом случае лунного света слишком много и растения не очень хорошо развиваются. А на новолуние цветы растут уж слишком активно. Кроме того, неблагоприятной будет работа с растениями, если лунный день находится в неплодородном знаке. В астрологии неплодородными по традиции считаются четыре знака зодиака: Овен, Лев, Близнецы и Водолей. Неблагоприятные для пересадки цветов даты по знакам зодиака: 2, 6, 11, 25 марта.

Как правильно пересаживать комнатные цветы в марте 2025

Дни пересадки комнатных растений известны, теперь надо понять, как это делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RESTOCK images

Пересадку растений делать страшно, потому что одно неосторожное движение — и ваш цветок захиреет, а потом погибнет. Но иногда без неё не обойтись. Пересадка цветку необходима в том случае, если почва в горшке истощилась, растению не хватает питательных веществ, воздуха. Но бывает, что ваш цветок просто вырос — теперь он слишком большой для этого горшка. В таком случае через дренажное отверстие видны корни.

Подготовка к пересадке растений

К пересадке нужно подготовиться. Речь не только о том, чтобы «подготовить почву» для растения, но и о подборе правильного горшка, а также о соблюдении всех технологий пересадки цветов. Рассказываем, каким образом должна происходить подготовка к «переезду» из горшка в горшок.

Подберите горшок на полтора сантиметра больше прежнего. Если горшок нестандартный, ориентируйтесь на то, что он должен быть на 20–30% шире. На дне горшка обязательно должны быть дренажные отверстия. Используйте правильную почвенную смесь специально для вашего растения. Положите на дно горшка дренаж слоем в два сантиметра или больше. Материалы для дренажа: красный битый кирпич, керамзит, гравий, небольшие глиняные черепки.

Как пересадить цветы

Пересадка комнатных цветов — это несложно, если знать, что делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Simol1407

Горшок есть, дренаж заложен, правильная почва закуплена, теперь что? Самое главное! Пересадка растений. В процессе непосредственной пересадки тоже есть множество своих хитростей. Проводить её надо предельно осторожно. В противном случае ваши питомцы могут заболеть или погибнуть. Мы предоставим вам подробный гид по пересадке цветов.

Для начала нам стоит оздоровить почву специальным составом. Извлечение растения из горшка — самый важный этап. За день до пересадки цветка хорошо его полейте. Ваша цель в том, чтобы почва стала мягкой и податливой. Когда это произойдёт, тонкой лопаточкой отделите землю от стенок горшка, а потом устройте растению аттракцион: переверните горшок и вытащите питомца, придерживая грунт рукой. Когда на свет божий покажутся корни, осмотрите их на предмет недугов и хворей. Если заметите больные участки корня, смело отрезайте ножницами. Затем необходимо пересадить растение в новый горшок. Засыпаем на дно горшка дренаж. Потом заполняем его на треть почвой и помещаем цветок вместе с частью почвы из прошлого горшка. Важно придерживать растение над землёй, чтобы корни не слежались. Корневую шейку помещаем на два сантиметра ниже края горшка. Остатки почвы распределяем по стенкам, утрамбовывая и постукивая по горшку. Вы можете подселить к своему растению симбиотические грибы. Так оно станет сильнее.

Уход за растением после пересадки

После пересадки комнатного растения за ним надо особенно сильно ухаживать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dargog

После пересадки растения наступает очень нежный момент. Ваш цветок требует особого ухода. Он пережил большой стресс от переезда, а наша задача — помочь ему адаптироваться. Уход за растением после пересадки включает в себя несколько простых действий.

Полив растения после пересадки

Сразу после «переезда» растение нуждается в поливе. При этом он должен быть обильным: если вода выходит из дренажного отверстия, вы всё сделали правильно. Но если ваш питомец — суккулент или кактус, то так много воды ему не потребуется. Она им вообще после пересадки не нужна. Можно использовать при поливе растворы для стимуляции корнеобразования.

Солнечный свет после пересадки растения

В течение недели растение следует прятать от прямых солнечных лучей. Поставьте его куда-нибудь, где свет есть, но не слишком сильный. Балкон точно не подойдёт, выбирайте те места в квартире, где растение может побыть в тени. По прошествии этой недели его можно вернуть на солнце и возобновить полив.

Подкормка растения после пересадки

Первую подкормку проведите через две недели после пересадки цветка. Это должны быть минеральные или органические удобрения. Действуйте согласно инструкции. Подкармливать растение нужно после полива — либо утром, либо вечером.

Лунный календарь пересадки растений — мощный инструмент цветовода, благодаря которому можно выбрать те дни месяца, в которые «переезд» на новое место пройдёт для вашего питомца наиболее удачно. Вместе с новыми научными данными от КарНЦ РАН становится всё понятнее, как именно Луна и её фазы влияют на сельскохозяйственную деятельность. Обычный лунный календарь на март Life.ru тоже публиковал.

Авторы Любовь Свободная