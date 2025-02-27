Календарь садовода на март 2025: Благоприятные дни для посадки и самые важные фазы Луны Удачные и неудачные дни для работ в саду и огороде в марте по лунному календарю. План посевных работ на март, что можно сажать в марте, народные приметы для огородников… Весь посевной календарь на март — в материале Life.ru 27 февраля, 14:30 Календарь садовода на март 2025: какие овощи можно сажать, благоприятные даты посева и календарь фаз Луны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

В марте начинаются посевные работы, и если февральский лунный календарь огородника разрешал сажать только некоторые культуры, то весной можно разгуляться. Список представителей холодостойкой рассады, которые переживут мартовскую погоду, достаточно обширен. Это и зелень, и корнеплоды, и даже овощи. В общем, в марте уже можно сажать растения, которые будут давать вам пищу следующие несколько месяцев. В материале расскажем, какие сельскохозяйственные культуры уже можно посадить и что об этом говорит посевной календарь на март 2025.

Календарь садовода на март 2025: посевной календарь

В марте нужно быть осторожными с рассадой: посевной календарь рекомендует следить за температурой почвы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Посевной календарь садовода и огородника на март 2025 года учитывает как недавние изменения в погодных условиях, так и вековые традиции раннего весеннего посева, которым следовали наши предки. Главная особенность мартовского посева: почва должна быть прогрета на температуру от 3 до 10 градусов. В современном мире придумали множество лайфхаков на случай, если земля так и не прогрелась. Во-первых, за несколько дней до посева прорыхлите почву на 10 сантиметров, пролейте её горячей водой и накройте чёрной плёнкой. Если у вас на даче есть водопровод, задача проста, но если нет, колодезную воду придётся кипятить. Во-вторых, обязательно закупитесь хорошим агроволокном: им можно накрыть всходы в случае заморозка, чтобы те не погибли. А когда посадки прорастут, проредите их, удалив слабые растения. Учтите: погода в марте довольно непредсказуема, поэтому ориентируйтесь как на посевной календарь, так и на условия «здесь и сейчас», корректируя даты посадок в зависимости от температурных изменений.

Фазы Луны в марте 2025

Лунный календарь садовода и огородника на март 2025 года точно подскажет, когда и что можно сажать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Фазы Луны влияют на многое. Лунный календарь на март 2025 важен не только для астрологов и посетителей барбершопов, но и для мусульман, моряков и нас, огородников. Во-первых, от положения Луны относительно Земли зависят приливы и отливы. Во-вторых, спутник Земли влияет на работу техники и самочувствие живых существ. Да, растений это тоже касается. Именно поэтому так важно знать, когда в марте будут фазы роста и убывания, новолуние и полнолуние. С этим помогает лунный календарь огородника на март.

Итак, с 1 по 13 марта Луна будет находиться в растущей фазе. Потом, 14 марта, наступит полнолуние. С 15 по 28 марта мы будем наблюдать убывающую фазу Луны, а 29 марта наступит новолуние. А 30-го и 31-го светило снова будет находиться в растущей фазе.

Благоприятные дни по лунному календарю садовода на март 2025

Календарь садовода и огородника на март 2025 года точно подскажет, в какие дни лучше работать с рассадой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SOLOTU

Лунный календарь огородника на март радует нас множеством благоприятных для посадок дней. Начнём с того, что в первый месяц весны Луна будет находиться в нескольких знаках зодиака. Нас сейчас интересуют только эти: Рыбы, Телец, Рак и Дева. Календарь садовода и огородника на март 2025 года утверждает: именно эти знаки зодиака являются самыми плодородными. Весы и Козерог нас тоже интересуют, но не в такой степени: по посевному календарю это знаки средней плодородности.

В знаке зодиака Рыбы Луна будет находиться уже 1 марта, но для рассады день не подходит: холодно и совсем недавно было новолуние, которое неблагоприятно для работы с растениями. В Тельце спутник Земли будет 4 и 5 марта. Знак зодиака Рак управляет ночным светилом 8 и 9 марта. Они называются по традиции днями листа — именно в это время деревья начинают распускать листья из почек. Дни средней плодородности наступят 13 и 14 марта, это время знака зодиака Дева. Но 16-го с растениями лучше не иметь дел: это день полнолуния. Дни цветка, когда Луна в Весах, будут 15, 16 и 17 марта. Дни корня — это когда спутник Земли в знаке Козерог, а именно 23 и 24 марта. В Рыбах Луна снова окажется 27 марта, а в Тельце — 31 марта.

А вот полный список благоприятных для посевов дней по посевному календарю садовода и огородника на март 2025 года: 4-е и 5-е числа месяца — самые лучшие даты, а просто хорошими будут 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27 и 31 марта.

Неблагоприятные дни по лунному календарю садовода на март 2025

Посевной календарь садовода и огородника на март 2025 года точно знает, когда лучше вообще ничего не сажать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Итак, лунный календарь садовода и огородника на март 2025 года не только рассказывает, какие дни подходят для работы с растениями, но и предупреждает о неблагоприятных датах. Начнём с того, что с точки зрения посевного календаря неплодородными знаками зодиака являются Овен, Лев и Водолей. Малопродуктивными ожидаемо оказываются Близнецы и Стрелец. В Овне Луна будет 2 и 3 марта.

Близнецы — 6 и 7 марта.

В знаке зодиака Лев — 10, 11 и 12 марта.

Водолей будет управлять 25 и 26 марта.

На 20, 21 и 22 марта светило будет в знаке зодиака Стрелец.

А это полный список самых неблагоприятных по лунному календарю садовода и огородника на март 2025 года дней, их немного: 28, 29 и 30 марта. Нейтральными днями будут эти: 1, 2, 3, 6, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26. Помните, что с растениями не стоит работать в полнолуние и новолуние.

Что сажать в марте 2025: посевной календарь

По посевному календарю, на март можно сажать много чего: и овощи, и зелень, и ягоды, и многое другое. Фото © Freepik

Посевной календарь садовода и огородника на март 2025 утверждает: в начале весны можно сажать только холодостойкие культуры. Именно такие растения не боятся перепадов температуры, характерных для марта, и не нуждаются в стабильно жаркой погоде. Единственное: температура почвы должна составлять от 3 до 10 градусов, но земле можно «помочь», например полить её горячей водой и накрыть полиэтиленом. Расскажем, какие культуры подходят для мартовской посадки.

Какую зелень сажать в марте

Посевной календарь на март любит зелень! Фото © Freepik

На самом деле есть множество холодостойких культур из рода зелени. Добавлять их в салат очень приятно, но выращивать самостоятельно — вдвойне приятно. Если несколько суток температура не падает ниже трёх градусов, то пора сажать укроп, петрушку и листовой салат.

Укроп и петрушку сеем в бороздки глубиной 3 сантиметра, они должны быть на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. В тёплом помещении можно высадить листовой салат — уже спустя 40 дней будете срывать листы. На дачном участке его сажать тоже разрешается: для этого надо тщательно подготовить почву, не сажать его слишком глубоко, а расстояние между растениями должно составлять от 25 до 35 сантиметров.

Какие овощи сажать в марте

Если обращать внимание на посевной календарь на март, урожай овощей вас приятно удивит. Фото © Freepik

Овощей, которые можно посадить в марте 2025, тоже предостаточно. Естественно, это холодостойкие сорта. Иные в такую погоду просто не приживутся. Посевной календарь на март рекомендует сажать такие культуры: перец, томаты, баклажаны, капусту, тыкву и лук-чернушку. Эти овощи надо сеять в середине марта, именно тогда почва уже достаточно прогрелась, чтобы не убить молодую рассаду.

Томаты высаживаем в почву, когда им уже 40–70 дней. Перец можно привозить на дачу и сажать, когда рассаде исполнилось 55 дней. Всходы баклажанов можно перемещать в грунт, только если им уже 50 дней. Капуста — более нежное существо. Для того чтобы она хорошо себя чувствовала, необходим 15-часовой световой день, подкормка, влажность 75 процентов. Семена перед высадкой обрабатываем в воде, нагретой до 50 градусов, а почву запекаем в духовке. Семена тыквы надо сутки подержать в тёплой воде, а для проклёвывания подержать во влажной марле. Лук, наоборот, любит закалку: температуру почвы надо понижать до 10 градусов, а потом возвращать обратно.

Какие ягоды сажать в марте

Лунный календарь садовода разрешает сажать в марте ягоды. Фото © Freepik

В марте можно сеять любимое славянское угощение — ягоды. Это клубника и земляника. В южных регионах их можно сажать на даче или на хуторе уже в марте, а в средней полосе первый весенний месяц ягодкам придётся провести в квартире. Землянику сажают на грядки рядами, при этом расстояние между растениями — 30 сантиметров, а между рядами — 60 сантиметров. С клубникой примерно то же самое, только расстояние между растениями — 25 сантиметров, а между рядами — 40.

Какие корнеплоды и бобовые сажать в марте

Посевной календарь садовода и огородника на март 2025 года благосклонен к корнеплодам и бобовым. Фото © Freepik

Корнеплоды и бобовые тоже будут себя прекрасно чувствовать, если посадить их в марте. Эти культуры — сельдерей, пастернак, морковь, редис и редька, а из бобовых в марте прорастают фасоль и горох.

Корнеплоды надо сажать так: сделать на грядке борозды глубиной 3 см, расстояние между ними должно составлять 20 см. Борозды следует обильно полить водой и посадить в них семена на расстоянии 3 см друг от друга. Бобовые лучше сеять сначала в горшочки с торфом, дерновой землёй, перегноем и компостом. Накройте сеянцы плёнкой — так они лучше прорастут. Потом сеянцы перемещают в грунт на расстоянии 10 сантиметров друг от друга и 40 сантиметров между рядами.

Работы в саду: посевной календарь на март 2025

По лунному календарю садовода, в марте 2025 придётся попотеть у себя на участке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nancy Beijersbergen

Март идеально подходит для подготовки сада к приходу весны. Для того чтобы ваши садовые деревья были сильными, здоровыми и обильно плодоносили, каждое в свой срок, необходимо сделать ряд садовых работ. В 2025 году есть нюансы, так как зима была необычная. Перечислим садовые работы по календарю огородника на март. Максимально задержите снег на участке.

Поработайте над отведением талых вод.

Удалите снег с приствольного круга яблонь и груш.

Заготовьте всё для прививки.

Вылечите повреждения коры.

Обрежьте плодовые деревья и ягодные кустарники.

Примите меры против вредителей.

Привлеките побольше птиц.

Работы в огороде: лунный календарь на март 2025

Если жить по лунному календарю огородника, скучать не придётся, на март намечено много работы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Посевной календарь на март 2025 года предполагает большое количество огородных работ. В начале весны надо потрудиться, чтобы потом наслаждаться обильным урожаем и несколько месяцев не тратиться на невкусные покупные овощи. Рассказываем, что делать в огороде. Надо посеять семена на рассаду.

Сеянцы нужно распикировать.

Подготовьте теплицу, утеплите грядки.

Не жалейте подкормки.

Начинайте готовить почву, чтобы посадить картофель и лук-севок.

Народные приметы на март 2025

Наши предки точно знали, что погода в марте может рассказать нам почти всё о будущем. Фото © Freepik

Наши предки были талантливыми огородниками и садоводами, иначе они бы не выжили. Поэтому народная мудрость хранит в себе множество примет, которые объясняют, чего ждать от будущего, если в марте та или иная погода. Вот некоторые из них.

Если 1 марта снег — будет хороший урожай.

Если 2 марта много сосулек — уродятся овощи, и в большом количестве.

Если 14 марта ясный день — будет много огурцов.

Если 21 марта снег лежит буграми — будьте уверены, что урожай овощей вас не подведёт.

Если 27 марта гремит гром — богатый урожай гарантирован.

Если 31 марта в лесу кружатся комары — вас порадует большое количество ягод.

Таким образом, по лунному календарю садовода и огородника на март, сажать растения лучше всего в благоприятные дни. Стоит помнить, что самые плодородные знаки зодиака — это Рыбы, Телец и Рак. Но не ориентируйтесь исключительно на посевной календарь: погода непредсказуема, важнее то, что вы видите «здесь и сейчас». А подробнее о погоде в марте читайте в материале Life.ru.

Авторы Любовь Свободная