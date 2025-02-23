Зима не отступит: Россиянам рассказали, какую погоду стоит ждать в марте

В марте на европейской территории страны возможны похолодания до минус 10-13 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что март остаётся «зимним» месяцем, и такие температуры являются нормой.

«Март – это «зимний» месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом Вильфанд отметил, что снег в европейской части России сойдёт раньше обычного. Январь был аномально тёплым, но это не означает, что зима полностью отступила.