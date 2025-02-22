Синоптик рассказала, какой сюрприз погода сделает москвичкам на 8 Марта
Метеоролог Позднякова: Весна в Москву и Подмосковье может прийти 8 марта
Погода может сделать приятный сюрприз женщинам Москвы и Подмосковья. Как прогнозирует метеоролог Татьяна Позднякова, уже 8 марта в столичном регионе стоит ждать потепления. Она напомнила, что началом весны считается момент, когда температура воздуха становится устойчиво положительной.
«Может, это как раз совпадёт с 8 Марта, будем надеяться. Тогда можно считать, что к нам придёт метеорологическая весна», — подчеркнула эксперт.
В интервью 360.ru она обратила внимание, что февраль в 2025 году выдался довольно солнечным, что указывает на приход весны раньше обычного срока. По словам метеоролога, смена сезонов, вероятно, произойдёт до 20 марта.
Ранее синоптик раскрыл фокус погоды с исчезающим снегом в центре России. Он подчеркнул, что снег тает на один-два сантиметра в день из-за сублимации. Кстати, 23 Февраля Москва встретит погодой с «мужским характером». Температура воздуха ожидается в пределах 2-3 градусов ниже нуля.
Life.ru