Синоптик рассказала, какой сюрприз погода сделает москвичкам на 8 Марта

Погода может сделать приятный сюрприз женщинам Москвы и Подмосковья. Как прогнозирует метеоролог Татьяна Позднякова, уже 8 марта в столичном регионе стоит ждать потепления. Она напомнила, что началом весны считается момент, когда температура воздуха становится устойчиво положительной.

«Может, это как раз совпадёт с 8 Марта, будем надеяться. Тогда можно считать, что к нам придёт метеорологическая весна», — подчеркнула эксперт.