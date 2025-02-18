IT-эксперты рассказали, как сохранить заряд аккумулятора смартфона на морозе

Чтобы продлить время работы аккумулятора вашего смартфона в холодную погоду, важно закрыть ненужные приложения, активировать режим энергосбережения и отключить функции, которые используют дополнительные сенсоры, такие как передача данных, Wi-Fi и Bluetooth. Об этом сообщил старший научный сотрудник Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.

«Закрываем лишние приложения и включаем режим экономии энергии. <...> Помимо этого, передача данных, Wi-Fi, Bluetooth — всё то, что работает с дополнительными сенсорами телефона, их выключение будет экономить заряд. Можно даже провести эксперимент, если поставить телефон в режим «самолёта» и отключить всё, положить его на сутки, то выяснится, что он разрядится всего на 10-20%», — рассказал эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Специалист по ремонту и эксплуатации смартфонов Алексей Бородин советует перед длительной прогулкой на улице полностью зарядить телефон. Рекомендуется носить устройство в кармане, который сохраняет тепло тела, а не в сумке, которая быстро остывает. Также полезно использовать чехол, предпочтительно многослойный: снаружи силикон, внутри пластик, а между ними — текстильная прокладка.

При этом после возвращения домой с холода не стоит сразу ставить смартфон на зарядку. Лучше подождать 30 минут, а ещё надёжнее — два-три часа. Это поможет избежать образования конденсата, исключит риск короткого замыкания и сохранит энергоёмкость аккумулятора.

Глава Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин добавил, что большинство современных смартфонов комфортно работают при температуре от -30 до +30 градусов. Если устройство разряжается даже при умеренном морозе, это может указывать на проблемы с аккумулятором, и в таком случае стоит рассмотреть возможность его замены или покупки нового устройства.