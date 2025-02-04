Эксперт рассказал, как при покупке смартфона не нарваться на не работающий в России девайс

При выборе смартфона стоит опираться на сертификацию Ростеста, чтобы не получить девайс, который не будет работать в пределах страны. Об этом сообщил IT-эксперт Артём Геллер в беседе с Life.ru.

«Несовместимый — это значит, что смартфон поддерживает другой формат связи. То есть не только GSM, но и разные форматы, частоты, которые могут быть ограничены. А если говорить о чём-то ещё, что не вписывается в российский рынок, то бывают аппараты, заколоченные под конкретные регионы или страны. Это железная, техническая часть вопроса», — рассказал эксперт.

Геллер отметил, что существует и софтовая часть проблемы, связанная с невозможностью пользоваться привычными магазинами приложений, которые доступны в европейской или евроазиатской части. По его словам, это является одним из основных критериев при выборе смартфона. Он также подчеркнул важность наличия всевозможных РСТ-тестов и других сертификаций, проходящих в России, так как их наличие служит явным признаком того, что с устройством всё будет в порядке. Геллер добавил, что перед покупкой смартфона следует обязательно ознакомиться с информацией о нём — это не должна быть спонтанная покупка. Он рекомендовал предварительно изучить инструкции, новости и статьи в интернете о любом телефоне или аппарате.

«Я, например, выбираю по пройденной сертификации Ростеста. Это самое основное, на что стоит обратить внимание. Если сертификация не пройдена, то аппарат автоматически либо не работает, либо неполноценно работает в России», — отметил эксперт.

Геллер подчеркнул, что при выборе смартфона страна-производитель не является решающим критерием. Он пояснил, что устройства, выпускаемые в одной стране, могут не подходить для другого региона, поэтому этот фактор не позволяет однозначно определить, будет ли телефон работать в России. Геллер также добавил, что информация о том, прошёл ли аппарат Ростест, обычно известна только продавцу.

На самой упаковке товара, и на самом аппарате обязательно должны быть значки РСТ-теста. Это логотипы, иногда даже голографические, чтобы сложнее было что-то подделать. Это обозначает, что сертификация проверена IT-эксперт Артём Геллер.