Россиянам рассказали о важных деталях при продаже и покупке подержанного смартфона

Эксперт в области продаж устройств на вторичном рынке Никита Зубков поделился советами по покупке и продаже подержанных смартфонов. Он подчеркнул, что в первую очередь следует перенести важную информацию на другое устройство или в облачное хранилище, а также выйти из всех учётных записей.

Кроме того, следует извлечь SIM-карту из устройства или деактивировать её в настройках. Зубков отметил, что завершающим этапом перед продажей телефона является сброс до заводских настроек.

«Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились. И при наличии недостатков описать их», — отметил эксперт в беседе с RT.