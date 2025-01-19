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Регион
19 января, 10:06

Россиянам рассказали о важных деталях при продаже и покупке подержанного смартфона

Эксперт Зубков: Перед продажей смартфона следует выйти из всех учётных записей

Эксперт в области продаж устройств на вторичном рынке Никита Зубков поделился советами по покупке и продаже подержанных смартфонов. Он подчеркнул, что в первую очередь следует перенести важную информацию на другое устройство или в облачное хранилище, а также выйти из всех учётных записей.

Кроме того, следует извлечь SIM-карту из устройства или деактивировать её в настройках. Зубков отметил, что завершающим этапом перед продажей телефона является сброс до заводских настроек.

«Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились. И при наличии недостатков описать их», — отметил эксперт в беседе с RT.

Зубков также добавил, что придерживаться определённых правил следует и при покупке смартфона. Во-первых, необходимо изучить отзывы о продавце или магазине и проверить их рейтинг. Затем, по словам эксперта, нужно убедиться, что устройство не внесено в чёрный список операторов и не было утеряно, а также проверить, удалил ли предыдущий владелец свои данные.

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Freepik / prostooleh

Наталья Демьянова
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