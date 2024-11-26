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26 ноября, 20:19

Россиян предупредили о массовых взломах iPhone для вымогания денег

МВД предупредило россиян о взломах iPhone под видом установки приложений

Всё больше владельцев смартфонов от Apple попадаются на новую уловку мошенников. Злоумышленники обещают установить на iPhone недоступные в App Store приложения, а затем блокируют смартфон и просят за восстановление доступа кругленькую сумму. Подробности преступной схемы раскрыли в Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным правоохранителей, для получения полного доступа к функционалу чужих гаджетов аферисты просят жертву зайти в их Apple ID и ввести нужные данные. Как только все манипуляции выполняются, iPhone превращается в «кирпич».

«Никогда не входите в чужой iCloud», — предупредили россиян в ведомстве.

Пользователи встревожены таинственными голосами во время работы iPhone
Пользователи встревожены таинственными голосами во время работы iPhone

Опасность может поджидать и пользователей смартфонов на Android, если они пользуются Telegram. Недавно интернет-бандиты нашли новый способ обманывать россиян в мессенджере, пользуясь их любопытством. Защититься от аферистов поможет лишь осторожность и внимательность.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Илья Пушкарев
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