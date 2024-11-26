Россиян предупредили о массовых взломах iPhone для вымогания денег

Всё больше владельцев смартфонов от Apple попадаются на новую уловку мошенников. Злоумышленники обещают установить на iPhone недоступные в App Store приложения, а затем блокируют смартфон и просят за восстановление доступа кругленькую сумму. Подробности преступной схемы раскрыли в Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным правоохранителей, для получения полного доступа к функционалу чужих гаджетов аферисты просят жертву зайти в их Apple ID и ввести нужные данные. Как только все манипуляции выполняются, iPhone превращается в «кирпич».

«Никогда не входите в чужой iCloud», — предупредили россиян в ведомстве.