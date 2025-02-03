Новые смартфоны Samsung с маркетплейсов невозможно включить в России

Россиян предупредили о несовместимости новых моделей смартфонов Samsung с нашим рынком. Подобные версии телефонов порекомендовали не покупать на различных маркетплейсах или через серый рынок. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«В России уже можно купить новую линейку Samsung Galaxy S25. На сером рынке и маркетплейсах тоже появился широкий ассортимент устройств в различных конфигурациях. Однако, несмотря на привлекательные цены, многие пользователи сталкиваются с проблемами при покупке устройств у ненадёжных продавцов», — сказала эксперт.

Голицына уточнила, что новые смартфоны могут быть завезены из Индии и тогда они будут функционировать только с SIM-картами иностранных операторов. Также при покупке техники в ненадёжных источниках существует риск приобрести восстановленный смартфон.