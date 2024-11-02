Россиянину продали «невидимый смартфон» за 50 тысяч в пункте выдачи Ozon

Жителю Брянска выдали пустой пакет вместо Samsung за 50 тысяч рублей в пункте выдачи заказов Ozon. Менеджер увидела, что товара внутри нет и всё равно провела оплату.

Жителю Брянска выдали пустой пакет вместо Samsung за 50 тысяч в ПВЗ Ozon. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, мужчина заказал на маркетплейсе новенький Samsung Galaxy S24. Когда он пришёл получать свой заказ в ПВЗ, то обнаружил, что упаковка вскрыта, а внутри — ничего. Он сразу отказался от невидимого «смартфона», но сотрудница пункта всё равно провела оплату. Менеджер при это уверяла клиента, что другого выхода нет, и советовала ему разбираться с поддержкой.

На пункте выдачи мужчина подписал акт об отсутствии товара и заполнил заявление на возврат. 50 тысяч за несуществующий Samsung ему до сих пор не вернули, в поддержке Ozon ждут ответ продавца. Владелец смартфона-невидимки написал заявление в полицию.