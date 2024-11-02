Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 13:00

Россиянину продали «невидимый смартфон» за 50 тысяч в пункте выдачи Ozon

Жителю Брянска выдали пустой пакет вместо Samsung за 50 тысяч в ПВЗ Ozon

Жителю Брянска выдали пустой пакет вместо Samsung за 50 тысяч рублей в пункте выдачи заказов Ozon. Менеджер увидела, что товара внутри нет и всё равно провела оплату.

Жителю Брянска выдали пустой пакет вместо Samsung за 50 тысяч в ПВЗ Ozon. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, мужчина заказал на маркетплейсе новенький Samsung Galaxy S24. Когда он пришёл получать свой заказ в ПВЗ, то обнаружил, что упаковка вскрыта, а внутри — ничего. Он сразу отказался от невидимого «смартфона», но сотрудница пункта всё равно провела оплату. Менеджер при это уверяла клиента, что другого выхода нет, и советовала ему разбираться с поддержкой.

На пункте выдачи мужчина подписал акт об отсутствии товара и заполнил заявление на возврат. 50 тысяч за несуществующий Samsung ему до сих пор не вернули, в поддержке Ozon ждут ответ продавца. Владелец смартфона-невидимки написал заявление в полицию.

Продавцу на маркетплейсе вместо дорогущего iPad вернули коробку с мылом и шурупами
Продавцу на маркетплейсе вместо дорогущего iPad вернули коробку с мылом и шурупами

Ранее Life.ru рассказывал, как 18-летний управляющий пунктом выдачи Ozon подменил iPhone на подделки. Общая сумма ущерба составила свыше 1,5 миллиона рублей. Его задержали и возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Обложка ©

Shuttersstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Андрей Бражников
  • Новости
  • Мошенничество
  • Только на Life
  • Криминал
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar