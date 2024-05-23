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18-летний управляющий пункта выдачи Ozon подменил на подделки iPhone на 1,5 млн

В Петербурге задержан управляющий ПВЗ Ozon за мошенничество с подменой iPhone

23 мая, 09:09
Управляющий пункта выдачи товаров подменил новые телефоны на подделки. Обложка © Shutterstock / Marian Weyo

Управляющий пункта выдачи товаров подменил новые телефоны на подделки. Обложка © Shutterstock / Marian Weyo

В Санкт-Петербурге 18-летний управляющий пункта выдачи Ozon подменил одиннадцать новых телефонов iPhone на подделки, однако сотрудники склада во время проверки раскрыли обман и обратились в полицию. Об этом пишет Mash на Мойке.

Как полагает следствие, подозреваемый подменил коробки, после чего оформил возврат "некачественных" товаров, намереваясь заработать на подпольной продаже оригинальных телефонов. Во время обыска полиция нашла в квартире афериста 2 телефона, 41 симку, 18 банковских карт и два поддельных смартфона про запас.

Предположительно, у молодого человека могли быть сообщники. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого группой лиц в особо крупном размере. Подозреваемый задержан. Представители Ozon со своей стороны заверили, что компенсировали стоимость айфонов продавцам и клиентам.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посетитель кинул товаром в сотрудника пункта выдачи Ozon, посчитав, что его недостаточно вежливо обслужили и не помогли сложить заказ в пакет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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