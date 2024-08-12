Продавцу на маркетплейсе вместо дорогущего IPad вернули коробку с мылом и шурупами
SHOT ПРОВЕРКА: На Ozon продавцу под видом IPad вернули коробку с мылом
Коробка с мылом и шурупами вместо IPad за 94 тысячи рублей пришла продавцу на маркетплейсе при возврате. О деркзом случае обмана пишет SHOT ПРОВЕРКА.
Вместо гаджета продавцу вернули коробку с мылом и шурупами. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Продавец электронной техники рассказал, что отправил дорогостоящий IPad Pro 11 через маркетплейс Ozon в 2022 году. Гаджет пришёл в пункт выдачи заказов в Мурманской области, однако спустя время заказчик отказался от товара, аргументировав тем, что нашёл вариант дешевле.
С тех пор проданный IPad потерпевший не видел. Вместо него в повреждённой коробке пришли пять кусков мыла, шурупы и картонка в стиле яблочной техники. Обращения в поддержку маркетплейса не дали никаких результатов. По словам продавца, там ему отвечают шаблонными фразами, объясняя, что товар изначально был неверно упакован. На каком этапе был подменён заказ, пока остаётся загадкой.
Ранее Life.ru рассказывал, как 18-летний управляющий пунктом выдачи Ozon подменил iPhone на подделки. Общая сумма ущерба составила свыше 1,5 миллиона рублей. Его задержали и возбудили уголовное дело по факту мошенничества.