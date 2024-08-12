Продавцу на маркетплейсе вместо дорогущего IPad вернули коробку с мылом и шурупами

Коробка с мылом и шурупами вместо IPad за 94 тысячи рублей пришла продавцу на маркетплейсе при возврате. О деркзом случае обмана пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Вместо гаджета продавцу вернули коробку с мылом и шурупами. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Продавец электронной техники рассказал, что отправил дорогостоящий IPad Pro 11 через маркетплейс Ozon в 2022 году. Гаджет пришёл в пункт выдачи заказов в Мурманской области, однако спустя время заказчик отказался от товара, аргументировав тем, что нашёл вариант дешевле.

С тех пор проданный IPad потерпевший не видел. Вместо него в повреждённой коробке пришли пять кусков мыла, шурупы и картонка в стиле яблочной техники. Обращения в поддержку маркетплейса не дали никаких результатов. По словам продавца, там ему отвечают шаблонными фразами, объясняя, что товар изначально был неверно упакован. На каком этапе был подменён заказ, пока остаётся загадкой.