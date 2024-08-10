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10 августа, 13:21

Неадекватная клиентка Wildberries бросила коробку гвоздей в 18-летнюю работницу ПВЗ в Сызрани

В Сызрани женщина кинула коробку гвоздей в 18-летнюю сотрудницу ПВЗ Wildberries

В Сызрани нервная клиентка Wildberries чуть не ранила 18-летнюю сотрудницу ПВЗ, запустив в неё коробку с гвоздями. Женщина устроила бунт из-за того, что её товар перепутали на складе, а работница компании не смогла решить проблему — возврат нужно оформлять самому покупателю через мобильное приложение.

Женщина чуть не убила сотрудницу ПВЗ. Видео © VK / New - Сызрань

Девушка очень вежливо попыталась объяснить, что покупательнице нужно оформить претензию в адрес продавца, но та отказалась слушать и начала провоцировать конфликт. К слову, настолько бурно неадекватная клиентка отреагировала на то, что вместо моющего для стёкол ей пришли гвозди. Как раз они и полетели в юную сотрудницу.

"Я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за "шкиварятник". Ты поняла меня?" — заявила разъярённая женщина.

После таких угроз молодой девушке страшно выходить на работу. Отец собирается написать заявление в полицию на неадекватную покупательницу.

В Екатеринбурге мужчина чуть не разнёс ПВЗ Ozon из-за потерянного штрихкода
В Екатеринбурге мужчина чуть не разнёс ПВЗ Ozon из-за потерянного штрихкода

Ранее похожая история приключилась в ПВЗ Челябинской области. Излишне нервная женщина устроила скандал, а затем кинула ножницы и ведро в сотрудницу из-за неудачного оформления возврата. Сам товар она кинула урну: в полёте он чуть не снёс другую клиентку, которая стала невольной слушательницей ругани дам.

Обложка ©

VK / New - Сызрань

Александра Мышляева
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