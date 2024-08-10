Неадекватная клиентка Wildberries бросила коробку гвоздей в 18-летнюю работницу ПВЗ в Сызрани
В Сызрани женщина кинула коробку гвоздей в 18-летнюю сотрудницу ПВЗ Wildberries
В Сызрани нервная клиентка Wildberries чуть не ранила 18-летнюю сотрудницу ПВЗ, запустив в неё коробку с гвоздями. Женщина устроила бунт из-за того, что её товар перепутали на складе, а работница компании не смогла решить проблему — возврат нужно оформлять самому покупателю через мобильное приложение.
Женщина чуть не убила сотрудницу ПВЗ. Видео © VK / New - Сызрань
Девушка очень вежливо попыталась объяснить, что покупательнице нужно оформить претензию в адрес продавца, но та отказалась слушать и начала провоцировать конфликт. К слову, настолько бурно неадекватная клиентка отреагировала на то, что вместо моющего для стёкол ей пришли гвозди. Как раз они и полетели в юную сотрудницу.
"Я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за "шкиварятник". Ты поняла меня?" — заявила разъярённая женщина.
После таких угроз молодой девушке страшно выходить на работу. Отец собирается написать заявление в полицию на неадекватную покупательницу.
Ранее похожая история приключилась в ПВЗ Челябинской области. Излишне нервная женщина устроила скандал, а затем кинула ножницы и ведро в сотрудницу из-за неудачного оформления возврата. Сам товар она кинула урну: в полёте он чуть не снёс другую клиентку, которая стала невольной слушательницей ругани дам.
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