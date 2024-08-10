Неадекватная клиентка Wildberries бросила коробку гвоздей в 18-летнюю работницу ПВЗ в Сызрани

В Сызрани нервная клиентка Wildberries чуть не ранила 18-летнюю сотрудницу ПВЗ, запустив в неё коробку с гвоздями. Женщина устроила бунт из-за того, что её товар перепутали на складе, а работница компании не смогла решить проблему — возврат нужно оформлять самому покупателю через мобильное приложение.

Женщина чуть не убила сотрудницу ПВЗ. Видео © VK / New - Сызрань

Девушка очень вежливо попыталась объяснить, что покупательнице нужно оформить претензию в адрес продавца, но та отказалась слушать и начала провоцировать конфликт. К слову, настолько бурно неадекватная клиентка отреагировала на то, что вместо моющего для стёкол ей пришли гвозди. Как раз они и полетели в юную сотрудницу.

"Я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за "шкиварятник". Ты поняла меня?" — заявила разъярённая женщина.

После таких угроз молодой девушке страшно выходить на работу. Отец собирается написать заявление в полицию на неадекватную покупательницу.