Под Челябинском неадекватная клиентка кинула ножницы в сотрудницу ПВЗ Wildberries

Излишне нервная женщина устроила скандал в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries в Челябинской области. Вся суть конфликта — на видео SHOT ПРОВЕРКА. Клиентка пыталась оформить возврат товара, так как у неё не списали деньги. На это сотрудница заявила, что заказ уже успели забрать, и вообще он безвозвратный.

В Челябинской области женщина устроила разнос в ПВЗ Wildberries. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Но это не убедило женщину, и в какой-то момент "куропатка", как её назвала оппонентка, перешла от слов к делу: со всей силы швырнула в сторону сотрудницы открытые ножницы, сам товар и урну, которая в полёте чуть не задела другую клиентку. Та, к слову, спокойно стояла и выслушивала ругань дам.

"Какого хрена!? Кобыла! Дура!" — кричала возмущённая женщина.