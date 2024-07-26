Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 13:23

Под Челябинском неадекватная клиентка кинула ножницы в сотрудницу ПВЗ Wildberries

Под Челябинском женщина кинула ножницы и ведро в сотрудницу ПВЗ Wildberries

Излишне нервная женщина устроила скандал в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries в Челябинской области. Вся суть конфликта — на видео SHOT ПРОВЕРКА. Клиентка пыталась оформить возврат товара, так как у неё не списали деньги. На это сотрудница заявила, что заказ уже успели забрать, и вообще он безвозвратный.

В Челябинской области женщина устроила разнос в ПВЗ Wildberries. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Но это не убедило женщину, и в какой-то момент "куропатка", как её назвала оппонентка, перешла от слов к делу: со всей силы швырнула в сторону сотрудницы открытые ножницы, сам товар и урну, которая в полёте чуть не задела другую клиентку. Та, к слову, спокойно стояла и выслушивала ругань дам.

"Какого хрена!? Кобыла! Дура!" — кричала возмущённая женщина.

"Я ждала их неделю!": Москвичка начала рожать в ПВЗ маркетплейса, но отказалась оставлять покупки
"Я ждала их неделю!": Москвичка начала рожать в ПВЗ маркетплейса, но отказалась оставлять покупки

Ранее в Екатеринбурге мужчина закатил отнюдь не мужскую истерику в пункте выдачи Ozon. Причиной стали проблемы с выдачей заказа. Хамское поведение уральца попало на видео.

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Матвей Константинов
  • Новости
  • wildberries
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров