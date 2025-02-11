В МВД назвали топ правил, который защитят смартфон от кражи и взлома

Правоохранители настоятельно рекомендуют соблюдать базовые правила защиты личных данных, так как это значительно снижает риск обмана и взлома со стороны мошенников. Важно устанавливать на смартфон сложный пароль, запрещать просмотр СМС через экран блокировки гаджета, а также пользоваться биометрией в важных приложениях.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ напомнили, что посредством украденного или взломанного телефона злоумышленники получают не только доступ к финансам. Они также могут оформить микрозайм через «Госуслуги» или же рассрочку для заказа товаров на маркетплейсах. Также в их доступе могут оказаться пароли от криптокошелька в заметках или галереи.

«Используйте сложный пароль на разблокировку — более шести символов, лучше PIN, чем графический ключ. Запретите показ SMS на заблокированном экране — иначе мошенники увидят коды подтверждения. Настройте удаленную блокировку и удаление данных», — советуют в управлении.

Кроме того, следует отказатсья от автосохранения паролей в браузере, ведь те хранятся без дополнительной защиты. Однако, главное, никогда не оставлять собственный смартфон без присмотра, подытожили в МВД.