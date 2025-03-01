Международный женский день 2025: топ-25 идей подарков Список оригинальных и недорогих подарков на 8 Марта 2025 женщине, девочке, маме, коллегам. Идеи необычных простых презентов на Международный женский день в подборке от Life.ru. 1 марта, 04:15 8 Марта — повод подарить оригинальный презент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Международный женский день — один из самых популярных и любимых праздников. В этот день все стремятся порадовать своих женщин, будь то родные, подруги, коллеги. Самым распространённым вариантом для поздравления являются цветы или сладости. Но можно выбрать и то, что будет более нестандартно и точно запомнится.

Топ-5 простых подарков женщине на 8 Марта

Аксессуары

Всегда пригодятся солнечные очки стильной формы, зонт с ярким рисунком, кошелёк с оригинальным принтом, удобная ключница или женственный палантин. При выборе стоит ориентироваться на вкус и предпочтения.

Билеты или сертификат

Если женщина любит мероприятия — билеты на оригинальную постановку или концерт любимого исполнителя станут отличным подарком. Можно также преподнести сертификат на поход на массаж, в спа, на мастер-класс по танцам, визажу или кулинарии.

Набор для творчества

Картина по номерам, вышивка, набор для изготовления мыла или свечей — всё это подойдёт тем, кто любит что-то делать своими руками.

Ароматический диффузор

Ароматический диффузор может создать уют почти везде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Диффузор с палочками, распространяющий лёгкий аромат цветов, лаванды, ванили или цитрусов, — то, что нужно для уютной атмосферы дома или в офисе.

Кружка с оригинальной надписью

Её можно заказать в полиграфии. Такой практичный, но индивидуальный подарок всегда порадует и будет кстати.

Топ-5 оригинальных подарков на 8 Марта

Увлажнитель воздуха

Незаменим весной, когда ещё включено отопление и воздух в помещении сухой. Увлажнитель создаст комфортный микроклимат.

Эко-набор

Набор для выращивания зелени, лимона, мандарина или гардении будет прекрасным подарком для тех, кто не представляет себя без садоводства.

Всё для кулинарии

Тех, кто любит готовить, порадует кухонный набор. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

Будет идеально для девушек, что обожают колдовать на кухне. Им приятно будет получить форму для кекса или печенья в виде цветка или сердца, скалку с интересным тиснением. А любительниц необычных блюд порадует набор для изготовления роллов, приправы для лагмана, плова, кавказской или корейской кухни.

Бонус: вошедшая в анекдоты сковородка в качестве подарка понравится девушке-кулинарке в том случае, если она с качественным антипригарным покрытием или выполнена специально для приготовления вока или вафель. Всё зависит от любимых блюд!

Набор для чайной церемонии

Придётся по душе тем, кто любит чаепития и всё экзотическое. Можно выбрать сервиз в японском, китайском или узбекском стиле.

Массажёр

Поможет расслабиться после напряжённого дня и восстановить кровообращение. А ручной массажёр на основе нефрита или оникса вообще незаменим в уходе за лицом.

Топ-10 недорогих презентов коллегам и друзьям на 8 Марта

Картхолдер

Практичный подарок, который поможет держать под рукой банковские и скидочные карты. Удобнее всего та модель, что помещается в кошелёк.

Косметичка

Косметичка — один из самых нужных аксессуаров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Одна из вещей, которая всегда нужна каждой женщине. Пригодится дома или в дороге и поможет держать все бьюти-средства в порядке.

Плед

Тёплый плед пригодится дома, на даче или на рабочем месте. Тем более что весной ещё прохладно.

Термокружка

Подойдёт тем, кто любит чай или кофе. Есть даже складные модели, которые легко поместятся в сумочку.

Игрушка-антистресс

Игрушка, которую можно мять, чтобы снять напряжение, незаменима при непростой работе. Сейчас их очень много — от таба-лапок до слаймов, и поэтому можно выбрать на любой вкус.

Бомбочка для ванны

Ванна с ароматной бомбочкой снимет стресс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Бомбочка всегда поможет смягчить кожу и расслабиться после рабочего дня. Лучше выбрать ту, в которую входят тонизирующие или ароматные ингредиенты.

Обложка на документы

Обложка на паспорт с оригинальной надписью или стильным рисунком всегда кстати и будет радовать глаз. Особенно популярны сейчас кожаные модели с тиснением.

Пауэрбанк

Портативная зарядка с оригинальным дизайном никогда не будет лишней вещью, когда нужно всегда быть на связи. Придётся очень к месту тем, кто часто пользуется планшетом или ноутбуком.

Крем для рук

Крем для рук увлажнит кожу после весенней прохлады. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

В прохладную весеннюю погоду нежная кожа рук сохнет. Поэтому смягчающий её ароматный крем для рук будет как нельзя кстати.

Футляр для очков

Если девушка носит очки для зрения или защиты глаз от излучения, оригинальный очечник придётся очень к месту. Особенно современно будут выглядеть модели из замши или кожи.

Топ-5 недорогих презентов учителю на 8 Марта

Комнатное растение

Долговечнее срезанных цветов. Можно выбрать декоративный бамбук, бонсай, изящную орхидею или розовый куст.

Семплы ароматов

Аромат — один из наиболее популярных подарков на 8 Марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Практичнее, чем один большой флакон духов, так как можно будет их смешивать или выбрать тот, что понравился больше.

Чайный набор

Разные сорта придутся по вкусу любителям чая или травяных отваров. Лучше взять сет, в котором представлено несколько разнообразных вкусов и ароматов — ягодных или фруктовых.

Подставка под смартфон или планшет

Незаменим на работе, при которой есть необходимость пользоваться электронными сервисами и всегда держать гаджет под рукой.

Настольный органайзер

Каждая женщина порадуется подарку не «для галочки», а с душой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

Подставка для канцелярии — один из самых функциональных подарков преподавателю. Можно выбрать модель со стильным и женственным дизайном.

Как выбрать подарок на 8 Марта

При выборе подарков на 8 Марта, конечно же, стоит руководствоваться личными предпочтениями одаряемой, её вкусами и хобби. Не стоит преподносить то, что не нравится самому дарителю, и что-то формальное, чтобы только «отметиться»: это будет свидетельствовать о невнимании. А оригинальный и индивидуальный презент, подаренный с юмором, порадует так же, как яркое весеннее солнце.

Авторы Екатерина Субботина