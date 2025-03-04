Как появилась традиция поздравлять женщин 8 марта и правда ли, что это день нежности и цветов Международный женский день — важнейший государственный праздник в России. Какие истории и традиции существуют на 8 Марта и кого с ним поздравляют? Как принято отмечать этот день и что дарить дамам? Рассказывает Life.ru. 4 марта, 14:00 В 2025 году праздник 8 Марта пройдёт в атмосфере нежности и уважения к женщинам и девушкам. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Международный женский день — это праздник весны, красоты, женственности, молодой праздник с очень непростой историей. Каждый год мы поздравляем наших самых любимых и нежных, дарим им цветы, а также вспоминаем, что женщина — это не только украшение коллектива, но и преданная жена, заботливая мать, а в некоторых случаях ещё и защитница Отечества. В материале расскажем, что это за праздник, откуда он появился и какие сложились в связи с ним традиции.

История и традиции 8 Марта

В Международный женский день мы благодарны всем женщинам в нашей жизни за то, что те дарят нам радость и улыбки. Фото © Wikipedia

Праздник 8 Марта был учреждён совсем недавно, в 1910 году. За него мы должны поблагодарить конкретных женщин. Это Тереза Малкиеэль, Антуанетта Коников и Мета Лилиенталь. Все они были американскими социалистками и решили, что в борьбе за избирательные права для женщин такой праздник просто необходим. Из-за океана девушкам помогали Клара Цеткин, Роза Люксембург и наша соотечественница Александра Коллонтай. С 1910 года по 1914-й праздник был переходящим — его отмечали то 28 февраля, то 2 марта, но в 1914 году установилось окончательное число. Международный женский день стали проводить 8 марта.

В связи с этим традиции праздника 8 Марта тесно переплетены с историей социалистической мысли. Жизнь европейских женщин в XIX и начале XX века была в чём-то даже труднее, чем жизнь в Древнем Египте: например, в Англии, если дама хотела сохранить свою собственность, ей лучше было вовсе не выходить замуж. Дело в том, что всё имущество замужней женщины по закону переходило супругу, чего не было даже в древнейших цивилизациях, например при фараонах или у кельтов. Правом на наследование при живых братьях девушки тоже не обладали: отец не мог отписать замок дочери, даже если сам этого хотел. Кроме того, муж имел у англосаксов законное право избивать жену и ребёнка, пока это не беспокоило соседей. Примерно с таким «беспределом» и боролись социалистки, которые придумали Международный женский день.

Но это на Западе. А в России праздник 8 Марта стал неотделим от такого же, «мужского», праздника — 23 Февраля и приобрёл особенно важное значение. Дело в том, что 23 февраля по старому стилю, то есть 8 марта по новому, в Петрограде произошла женская демонстрация с требованием прекратить войну, вернуть с фронта мужчин и дать народу хлеба. Именно эти события привели к возникновению СССР, и с 1921 года Международный женский день стал одним из ключевых его праздников. За годы существования Советского Союза праздник приобрёл свои традиции: в этот день женщин торжественно поздравляют и дарят им подарки и цветы. Так происходит с 1965 года, когда Женский день стал выходным, так будет и 8 марта 2025 года.

Важность праздника 8 Марта

Международный женский день, 8 Марта, — важный праздник как для женщин всего мира, так и для россиянок. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Международный женский день отмечается 8 марта. Каждый год в эту дату мы вспоминаем, что женщины составляют добрую половину человечества и без них невозможно продолжение рода. Также праздник — отличная возможность проявить особенное уважение к дамам, придумав для них приятное поздравление или подарив букет прекрасных цветов. В этот день можно также задуматься о том, как наша страна, то есть СССР, стала первым государством в мире, где женщинам разрешили голосовать. А в странах Центральной Азии 8 Марта органично сочетается с традиционным праздником весны — Наврузом.

Как отмечают праздник 8 Марта в России

В России праздник 8 Марта отмечают с размахом. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В России 8 марта 2025-го — официальный выходной для всех, вне зависимости от пола, возраста, расы и национальности. Но если ваша профессия — важная для людей, то поработать в Международный женский день всё же придётся. Речь идёт об организациях, без которых невозможно функционирование общества. Это полиция, МЧС, транспорт, военные, медицина, коммунальные службы, работники торговли. Отношения рабочих дней и государственных праздников в 2025 году регулирует производственный календарь, о котором Life.ru писал в недавнем материале.

С праздником 8 Марта связаны устойчивые традиции, которые пришли к нам ещё из советских времён. В СССР Международный женский день — это праздник весны, матерей, а также женского труда. Поэтому в нашей корпоративной культуре принято поздравлять девушек-коллег подарками и цветами, а в семейной жизни этот праздник — повод порадовать любимую женщину.

Как отмечают Международный женский день в других странах

На 8 Марта многие страны позволяют своим гражданам взять выходной. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Международный женский день — не только российский праздник. Его отмечают во многих странах мира. Так сложилось, что в большей степени 8 Марта уважают те государства, которые раньше были социалистическими. Но не только. Расскажем, как Международный женский день празднуют по всему миру.

Международный женский день в Казахстане

В Казахстане праздник 8 Марта отмечают примерно так же, как и у нас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yashkin Ilya

В Казахстане 8 Марта — это нерабочий день, государственный праздник. Он стал таким в 1966 году. В этот день принято поздравлять женщин с их праздником, дарить цветы, открытки и подарки, а ещё — готовиться к главному весеннему празднику восточных народов — Наврузу, дню весеннего равноденствия. Его корни уходят ещё в доисламские времена, а от того, насколько торжественно встретят Навруз, зависит благосостояние народа весь следующий год.

Международный женский день в Китае

В Китае Международный женский день стал праздником в 1949 году, когда образовалось государство КНР. Китайцы, кажется, приняли близко к сердцу историческую подоплёку праздника, которая заключается в борьбе за права именно дам, поэтому сделали 8 Марта выходным только для женской половины населения. Это не единственная страна, где на 8 Марта отдыхают только представительницы прекрасного пола: такое практикуется ещё на Мадагаскаре и в Непале.

Международный женский день в Бразилии

В Бразилии праздник 8 Марта отмечают в историческом ключе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergio Shumoff

В Бразилии 8 Марта тоже отмечают, но безо всяких выходных: он не является настолько важным государственным праздником. Кроме того, в этой жаркой латиноамериканской стране сильны историко-политические традиции праздника: в Международный женский день принято вспоминать о борьбе бразильских женщин за свои права, а также выступать за решение насущных женских проблем, например насилия по отношению к девушкам. Цветы в Бразилии на 8 Марта тоже не дарят.

Международный женский день в Германии

У Германии с этим праздником сложные отношения. Немецкие социалистки сыграли важную роль в установлении Международного женского дня, но ФРГ не была социалистической страной, а значит, один из главных праздников СССР в холодную войну там как минимум не приветствовался. Но в недавнее время всё стало меняться: так, в Берлине с 2019 года и в Померании с 2023 года 8 марта — это выходной день.

Международный женский день в США

В США Международный женский день вообще не отмечают. Фото © Shutterstock / FOTOTODM / Jacob Lund

В США 8 Марта не отмечают. Международный женский день в Штатах не в чести, хотя он и возник после определённых политических событий именно в этой стране. Мы имеем в виду демонстрацию 15 тысяч женщин, которая прошла в Нью-Йорке в 1908 году. Тем не менее для США 8 Марта просто не существует. У американцев есть альтернатива празднику, например Месяц женской истории, но такого размаха, как в наших широтах, это событие тоже не имеет. Кажется, американцы не очень уважают женщин.

Куда сходить на 8 Марта в 2025 году

Если вы мучились вопросом, куда сходить на 8 Марта, то мы рады показать вам мероприятия. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России сильны традиции празднования Международного женского дня. На праздник запланировано множество мероприятий, куда можно сходить как с семьёй, так и с друзьями. Расскажем, куда можно сходить 8 Марта в 2025 году.

Куда сходить на 8 Марта в Москве

Международный женский день традиционно широко отмечается в городах России. В столице в этот праздник даже организуют бесплатный проезд в общественном транспорте для представительниц прекрасного пола. А ещё в Москве будет множество праздничных мероприятий. Вот некоторые из них: 8 Марта в Аптекарском огороде — можно полюбоваться на выставку тюльпанов и посетить мастер-классы.

8 Марта на Останкинской телебашне. В прошлом году всем посетительницам дарили милые комплименты.

8 Марта в саду «Эрмитаж» — цветы в подарок, каток и цветочная фотозона.

8 Марта в Историческом музее — мастер-классы, экскурсии о женщинах в истории России.

Куда сходить на 8 Марта в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург тоже порадует своих женщин праздничными мероприятиями на 8 Марта. Некоторые из них проходят в барах и клубах, но есть множество семейных событий. Некоторые из них: 8 Марта в Планетарии № 1 — можно посмотреть на звёзды с любимым или семьёй.

8 Марта в Ботаническом саду Петра Великого — 8000 растений и вечное лето круглый год!

8 Марта в Ленинградском зоопарке — экскурсии с рассказами об отношениях мам и детей в животном мире.

8 Марта в Екатерининском собрании — праздничный концерт романтических хитов.

Что подарить и как поздравить любимую с 8 Марта

Дарите женщинам цветы! Особенно на 8 Марта. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В России на 8 Марта принято дарить женщинам цветы, подарки и открытки. Для малознакомой женщины можете купить небольшой букет и коробку конфет, а для самой любимой помимо цветов нужно будет организовать также подарок со смыслом, то, о чём она долгое время мечтала. О том, как поздравлять коллег, родственниц и любимых с Международным женским днём, не писал только ленивый, но постарайтесь выяснить характер и предпочтения женщины прежде, чем её поздравлять. Профессионал со стажем может обидеться на «украшение коллектива», пацанка — на «милую и нежную даму», а 80-летняя старушка вряд ли оценит караоке песни «Сигма-бой». В любом случае каждая женщина в свой праздник хочет чувствовать себя красивой, любимой и нужной.

В 2025 году 8 марта будет нерабочим днём, а выходной на неделе по производственному календарю переносится на 13 июня. При этом 7 марта для женщин будет действовать сокращённый рабочий день. Life.ru писал это в производственном календаре на март 2025 года.

Авторы Любовь Свободная