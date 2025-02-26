Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году: рабочие и выходные дни на Международный женский день Какие выходные дни ждут нас в честь праздника 8 Марта? Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году по производственному календарю, рассказывает Life.ru 25 февраля, 21:27 Международный женский день — один из государственных праздников в России. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Как отдыхаем на 8 марта 2025 года

Международный женский день отмечается в России каждый год 8 марта, как и во многих других странах. В этот день мужчины поздравляют лучшую половину человечества, дарят женщинам своё внимание и подарки. Россияне уже привыкли, что весенний праздник радует дополнительным днём отдыха, однако в 2025 году календарь приготовил нам не слишком приятную «нумерологию»: 8 марта выпадает на субботу.

В этом году правительство перенесло выходной не на ближайший рабочий день, как это делается обычно, а на 13 июня. Эта дата выпадает на пятницу, после Дня России. Таким образом, в июне у нас будет четыре выходных подряд: с 12-го по 16-е число.

Хотя в первый месяц весны дополнительных выходных не ожидается, однако 7 марта рабочий день будет сокращён на один час, так как он является предпраздничным. Изменения коснутся сотрудников, работающих в обычном графике, пять дней в неделю.

Производственный календарь март 2025

Производственный календарь на март 2025 года. Инфографика © Life.ru

Россиян ждут в марте 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней. Дополнительных выходных не было на 23 Февраля, не будет их и на 8 Марта. Эксперты объясняют, что это связано с особенностями формирования производственного календаря в 2025 году.

Такой метод способствует равномерному распределению продолжительных выходных дней в течение года, а также позволяет оптимизировать рабочий календарь и создать для россиян более комфортный режим отдыха.

Почему 8 марта выходной день

8 марта в СССР стало выходным в 60-е годы. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

8 марта в России является выходным днём, потому что это официальный государственный праздник — Международный женский день. Он был установлен в честь борьбы женщин за свои права и равенство, а в СССР стал праздноваться как день почёта материнства и женского труда. В 1965 году 8 марта официально объявили нерабочим праздничным днём. Сегодня это повод поздравлять женщин и отмечать их роль в обществе.

Как оплачивается рабочий день 8 марта

Если у кого-то будет рабочий день 8 марта, он оплачивается в двойном размере. Оплата производится всем работникам за часы, фактически отработанные в этот день. Вместо двойной оплаты за работу в выходной день сотрудник может выбрать одинарную зарплату и день отдыха (отгул). Однако он должен согласовать его с руководством. Самовольный невыход на работу будет считаться прогулом.

Кто отдыхает 8 марта

В России 8 марта является нерабочим праздничным днём, поэтому отдыхают все граждане страны независимо от пола и возраста, если их работа не относится к категории жизнеобеспечения. Это включает женщин и мужчин, работающих по стандартному графику, а также школьников и студентов.

Однако продолжают работать сотрудники организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов и страны в целом: медицинские работники, полиция, военные, работники коммунальных служб, транспортники и другие. Они могут получить компенсацию за работу в праздничный день в соответствии с трудовым законодательством.

Авторы Андрей Соколов