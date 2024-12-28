Производственный календарь на 2025 год Как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году. Подробный производственный календарь: сколько рабочих, праздничных и выходных дней будет в каждом месяце, рассказывает Life.ru. 27 декабря, 21:35 Как работаем и отдыхаем в 2025 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia Petrosyan

Производственный календарь — это официальный документ, который устанавливает график работы и отдыха на год и регулируется Трудовым кодексом РФ. Он помогает работодателям организовывать рабочие процессы, а сотрудникам планировать своё время. Календарь включает в себя выходные, праздничные и сокращённые дни, а также в нём указаны переносы выходных, выполняемые с целью оптимизации использования праздничных дней.

Например, в производственном календаре 2025 года расписаны все праздничные январские дни, а также указано, на какие дни будут перенесены выходные с 4-го и 5 января. В общем, давайте просто наглядно рассмотрим и разберёмся, как мы работаем и отдыхаем в 2025 году!

Производственный календарь 2025

Согласно постановлению правительства, в 2025 году работников, трудящихся по пятидневке, будет ждать 118 выходных и 247 рабочих дней.

Нерабочими праздничными днями в 2025 году будут следующие даты (ст. 112 ТК РФ):

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новый год

7 января — Рождество Христово

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

1 мая — Праздник весны и труда

9 мая — День Победы

12 июня — День России

4 ноября — День народного единства

Также согласно ст. 6 ТК РФ в регионах могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Например, в Адыгее, Башкортостане, Дагестане праздничными днями считают Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Производственный календарь на 2025 год. Инфографика © Life.ru

Перенос выходных дней в 2025 году

Если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, то он (выходной) переносится на ближайший рабочий день. Тем не менее правительство имеет право изменять график выходных, которые совпадают с праздниками, выбирая для них другие дни, о чём ежегодно издаётся соответствующее постановление. В 2025 году этим правом воспользуются и также перенесут некоторые выходные дни.

с субботы, 4 января, на пятницу, 2 мая;

с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря;

с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая;

с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня;

с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Предпраздничный рабочий день должен быть короче на один час. К примеру, если рабочий день у вас проходит с 09:00 до 18:00, то в предпраздничный день вы пойдёте домой в 17:00. В 2025 году планируется три сокращённых рабочих дня: 7 марта, 30 апреля и 11 июня.

Рабочие и выходные дни в 2025 году по месяцам

Теперь же рассмотрим рабочие и выходные дни в 2025 году более детально — по месяцам.

Январь

31 день.

17 рабочих.

14 выходных и праздничных.

Как обычно, россиян ждут продолжительные новогодние каникулы. В 2025 году они будут проходить с 1-го по 8 января включительно. Первая рабочая неделя нового года будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января.

Производственный календарь на январь. Инфографика © Life.ru

Февраль

28 дней.

20 рабочих.

8 выходных и праздничных.

День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, выпадает на воскресенье. Поскольку это выходной, отдых за данный день будет предоставлен россиянам в этот раз не на следующий рабочий день, а только 8 мая.

Март

31 день.

21 рабочий.

10 выходных и праздничных.

Международный женский день в 2025 году отмечается в субботу. Поскольку при пятидневной рабочей неделе этот день является выходным, его перенесут на пятницу, 13 июня. Накануне 8 Марта российские работники будут трудиться на час меньше обычного, так как ожидается сокращённый рабочий день.



Апрель

Всего 30 дней.

Рабочих дней — 22.

Выходных — 8.

В среду, 30 апреля, будет укороченный рабочий день. После этого работники уйдут на «майские».

Май

В мае будет 13 выходных дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hanna Nashuk

В месяце 31 день.

18 из них — рабочие.

13 дней приходятся на выходные и праздники.

Россияне смогут наслаждаться четырьмя идущими подряд выходными в честь Дня весны и труда. Первомайские праздники продолжатся с 1-го по 4 мая (с четверга по воскресенье).

Ещё четыре выходных дня будут предоставлены в честь Дня Победы, с 8-го по 11 мая (тоже с четверга по воскресенье).





Июнь

30 дней.

19 рабочих.

11 выходных и праздничных.

11 июня, в среду, перед Днём России, трудовой день будет сокращён. Отдыхать будем четыре дня подряд — с 12-го по 15 июня (с четверга по воскресенье).

Июль

31 день.

23 рабочих.

8 выходных.

Этот месяц, так же как и октябрь, станет наиболее насыщенным по количеству трудовых дней. С финансовой точки зрения июль 2025 года будет благоприятным для оформления отпуска.

Август

В августе 2025 года будет 10 выходных дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 3d_and_photo

31 день.

21 рабочий.

10 выходных.

В августе 2025 года не предусмотрено праздничных нерабочих дней.

Сентябрь

30 дней.

22 рабочих.

8 выходных.

Сентябрь тоже не имеет праздничных выходных дней.





Октябрь

31 день.

23 рабочих.

8 выходных.

В октябре 2025 года, как и в июле, наблюдается наибольшее количество рабочих дней в календарном году. В этом месяце особенно выгодно планировать отпуск.

В октябре 2025-го будет восемь выходных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Ноябрь

30 дней.

19 рабочих.

11 выходных и праздничных.

1 ноября, суббота, будет сокращённым рабочим днём перед Днём народного единства. Период с 27 октября по 1 ноября станет единственной в 2025 году шестидневной рабочей неделей для работников с пятидневным графиком. После этого последуют три выходных дня: 2, 3 и 4 ноября.

Декабрь

31 день.

22 рабочих.

9 выходных и праздничных.

В декабре 2025 года последним рабочим днём станет вторник, 30 декабря. 31 декабря будет нерабочим днём.

Как оплачиваются праздничные дни

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

— для сдельщиков — по двойным расценкам;

— для работников с дневными или часовыми тарифами — не менее двойной дневной или часовой ставки;

— для сотрудников на окладе — не менее одинарной ставки, если работа выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной ставки, если превышалась месячная норма.

Оплата в повышенном размере проводится за фактически отработанные часы. Если выходной день включает в себя часть рабочего времени, оплачиваются только часы, отработанные в этот день.

Также работник может получить другой день отдыха за работу в выходной. В этом случае оплата осуществляется по одинарной ставке, а день отдыха не оплачивается. Однако, если вы работаете по сменному графику и должны были и так и так трудиться в праздничный выходной день, тогда двойной ставки или иных компенсаций ждать не стоит.

Авторы Андрей Ананьев