Снежная слепота и коварный ультрафиолет: Названы четыре главные опасности для глаз весной
Врач Казанцев: Весной глазам угрожают инфекции, аллергии и ультрафиолет
Весной необходимо особенно ответственно относиться к здоровью глаз, ведь в это время года для зрения есть много опасностей. Об этом рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.
«Весной, с приходом тепла и увеличением влажности, создаются благоприятные условия для распространения различных инфекций, которые могут быть вызваны вирусами или бактериями, передающимися через контакт с заражёнными предметами», — приводит слова медика радио Sputnik.
Защититься от вирусного и бактериального конъюнктивита можно с помощью соблюдения гигиены рук, избегания контакта с заражёнными людьми и ответственного обращения с личными вещами, которыми нельзя делиться с другими.
Ещё одной опасностью для глаз весной являются аллергии. В это время года растения начинают выпускать пыльцу, что может привести к респираторным и глазным симптомам, в том числе зуду, покраснению и слезотечению. По статистике, поллинозом страдает порядка 20% населения планеты. С этой проблемой помогут справиться увлажняющие капли, регулярное очищение глаз, а также избегание выхода на улицу в моменты пиковых концентраций пыльцы в воздухе, особенно по утрам.
Особенно опасно для зрения весной ультрафиолетовое излучение. Дни становятся всё длиннее, а снег ещё не растаял, поэтому глаза в этот период очень уязвимы для УФ-лучей. Человека может настигнуть снежная слепота или снежная офтальмия — ожог роговицы и сетчатки. Симптомы такого состояния — боли в глазах и обильное слезотечение. Также УФ-лучи могут провоцировать развитие глаукомы, катаракты и макулодистрофии. Казанцев рекомендует защищать глаза солнцезащитными очками с UV-фильтрами, а также широкополыми шляпами и кепками.
«Хотя авитаминоз не связан напрямую с сезонными опасностями, весной важно следить за питанием, чтобы поддерживать здоровье глаз. Недостаток витаминов, особенно A и C, может ослабить защитные механизмы глаз и сделать их более уязвимыми к инфекциям и другим факторам», — заключил доктор.
Ранее офтальмолог указал на главную ошибку офисного планктона. Медик пояснил, что при работе за компьютерами или другими гаджетами люди моргают реже, чем обычно, что плохо сказывается на увлажнении глазных яблок и способствует развитию синдрома сухого глаза.
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