Снежная слепота и коварный ультрафиолет: Названы четыре главные опасности для глаз весной

Весной необходимо особенно ответственно относиться к здоровью глаз, ведь в это время года для зрения есть много опасностей. Об этом рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

«Весной, с приходом тепла и увеличением влажности, создаются благоприятные условия для распространения различных инфекций, которые могут быть вызваны вирусами или бактериями, передающимися через контакт с заражёнными предметами», — приводит слова медика радио Sputnik.

Защититься от вирусного и бактериального конъюнктивита можно с помощью соблюдения гигиены рук, избегания контакта с заражёнными людьми и ответственного обращения с личными вещами, которыми нельзя делиться с другими.

Ещё одной опасностью для глаз весной являются аллергии. В это время года растения начинают выпускать пыльцу, что может привести к респираторным и глазным симптомам, в том числе зуду, покраснению и слезотечению. По статистике, поллинозом страдает порядка 20% населения планеты. С этой проблемой помогут справиться увлажняющие капли, регулярное очищение глаз, а также избегание выхода на улицу в моменты пиковых концентраций пыльцы в воздухе, особенно по утрам.

Особенно опасно для зрения весной ультрафиолетовое излучение. Дни становятся всё длиннее, а снег ещё не растаял, поэтому глаза в этот период очень уязвимы для УФ-лучей. Человека может настигнуть снежная слепота или снежная офтальмия — ожог роговицы и сетчатки. Симптомы такого состояния — боли в глазах и обильное слезотечение. Также УФ-лучи могут провоцировать развитие глаукомы, катаракты и макулодистрофии. Казанцев рекомендует защищать глаза солнцезащитными очками с UV-фильтрами, а также широкополыми шляпами и кепками.

«Хотя авитаминоз не связан напрямую с сезонными опасностями, весной важно следить за питанием, чтобы поддерживать здоровье глаз. Недостаток витаминов, особенно A и C, может ослабить защитные механизмы глаз и сделать их более уязвимыми к инфекциям и другим факторам», — заключил доктор.