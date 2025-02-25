Офтальмолог указал на главную ошибку офисного планктона

Во избежание проблем со зрением при регулярной работе с компьютером необходимо отдыхать от дисплея каждые 40-50 минут. Об этом рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

Медик пояснил, что при работе за компьютерами или другими гаджетами люди моргают реже, чем обычно, что плохо сказывается на увлажнении глазных яблок и способствует развитию синдрома сухого глаза. Это может выражаться не только в снижении качества зрения, но в появлении физических симптомов: боли, покраснения и зуда в глазах.

«Поэтому надо заставлять себя моргать чаще, стараться не погружаться самозабвенно в дисплей, а отрываться от него через каждые 45—50 минут, чтобы перевести взгляд на предметы в комнате или за окном», — предупредил офтальмолог в беседе с RT.

Также Дементьев рекомендовал регулярно бывать на свежем воздухе, чтобы сохранить глаза здоровыми. Смысл в том, что роговица лишена кровеносных сосудов и снабжается кислородом только при прямом контакте с воздухом.