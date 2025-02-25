Офтальмолог указал на главную ошибку офисного планктона
Врач Дементьев: Глазам каждые 40 минут нужно отдыхать от дисплея гаджетов
Во избежание проблем со зрением при регулярной работе с компьютером необходимо отдыхать от дисплея каждые 40-50 минут. Об этом рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.
Медик пояснил, что при работе за компьютерами или другими гаджетами люди моргают реже, чем обычно, что плохо сказывается на увлажнении глазных яблок и способствует развитию синдрома сухого глаза. Это может выражаться не только в снижении качества зрения, но в появлении физических симптомов: боли, покраснения и зуда в глазах.
«Поэтому надо заставлять себя моргать чаще, стараться не погружаться самозабвенно в дисплей, а отрываться от него через каждые 45—50 минут, чтобы перевести взгляд на предметы в комнате или за окном», — предупредил офтальмолог в беседе с RT.
Также Дементьев рекомендовал регулярно бывать на свежем воздухе, чтобы сохранить глаза здоровыми. Смысл в том, что роговица лишена кровеносных сосудов и снабжается кислородом только при прямом контакте с воздухом.
Ранее врач-офтальмолог предупредила о пагубных последствиях привычки тереть глаза руками. Эти действия чреваты занесением инфекции, нанесением зрительному аппарату травмы или снижением качества зрения. Также таким образом может развиваться бактериальный конъюнктивит или блефарит, провоцирующие отёки, покраснения и зуд.
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