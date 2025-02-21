Россиян предупредили о неочевидном, но очень опасном последствии диабета

Диабет за 10-12 лет с момента постановки диагноза может поразить сосуды сетчатки глаза, вызвав опасное заболевание — диабетическую ретинопатию. Об этом предупредила заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени академика Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

По её словам, тяжелое осложнение сахарного диабета в конечно итоге может привести к полной слепоте. Диабетическая ретинопатия имеет несколько этапов развития. На начальной стадии на глазном дне появляются точечные кровотечения. Далее изменения в микрососудах сетчатки прогрессируют, и в конечном счёте разрастается фиброзная ткань.