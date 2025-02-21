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21 февраля, 14:47

Россиян предупредили о неочевидном, но очень опасном последствии диабета

Врач Махкамова: Диабет за 10-12 лет может поразить сосуды сетчатки глаза

Диабет за 10-12 лет с момента постановки диагноза может поразить сосуды сетчатки глаза, вызвав опасное заболевание — диабетическую ретинопатию. Об этом предупредила заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени академика Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

По её словам, тяжелое осложнение сахарного диабета в конечно итоге может привести к полной слепоте. Диабетическая ретинопатия имеет несколько этапов развития. На начальной стадии на глазном дне появляются точечные кровотечения. Далее изменения в микрососудах сетчатки прогрессируют, и в конечном счёте разрастается фиброзная ткань.

«Мы можем диагностировать это заболевание только при осмотре глазного дна. Бывает, что пациенты замечают что-то неладное, когда уже появились необратимые нарушения зрения, например, когда пропадает центральная часть зрения», — отметила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее врач объяснила, как диабетикам наладить рацион питания. Основная рекомендация — снизить количество продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, например сахара, мёда и выпечки. Кроме того, россиянам рассказали, как диагностировать сахарный диабет по моче.

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Борис Эльфанд
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