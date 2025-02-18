«Разумные ограничения»: Врач объяснила, как диабетикам наладить рацион питания

Основная рекомендация для диабетиков — снизить количество продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, например сахара, мёда и выпечки. Такая пища может резко повысить уровень глюкозы в крови, рассказал врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«Сложные углеводы, такие как крупы, овощи и фрукты, должны оставаться в рационе, так как они обеспечивают организм энергией и составляют более половины суточного калоража. Однако эндокринологи рекомендуют пациентам с диабетом соблюдать разумные ограничения и следить за порциями, чтобы не допускать резких скачков уровня сахара в крови», — рассказала врач в беседе с РИАМО.

Диетологи советуют делить углеводные продукты на три основных категории: хлеб и крупы, фрукты и определённые овощи (к примеру, картошку и морковку), а также молочку. Люди, страдающие от диабета 1-го типа, могут ориентироваться на систему хлебных единиц, каждая из которых содержит 12 граммов углеводов — эквивалент одного кусочка хлеба, половине банана или стакану молока.

Тем, кто не проходит инсулиновую терапию, что в основном касается пациентов с диабетом 2-го типа, врачи рекомендуют уменьшить количество углеводов в рационе вдвое. Хлеб можно употреблять один раз в день, молочные продукты следует ограничить до 250 миллилитров, а фрукты — до 300 граммов в сутки.