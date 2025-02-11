Россиян научили диагностировать сахарный диабет по моче

Люди с сахарным диабетом часто сталкиваются с полиурией — состоянием, при котором организм выделяет большое количество мочи, одновременно вызывая повышенную жажду. При этом явлении моча становится прозрачной, что считается одним из симптомов заболевания, сообщила эндокринолог Камиля Табеева.

«Диабет ведёт к нарушению водного баланса, организм теряет много жидкости, и моча становится менее концентрированной и более прозрачной соответственно», — подчеркнула она в интервью «Газете.ru».