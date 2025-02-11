Россиян научили диагностировать сахарный диабет по моче
Эндокринолог Табеева: Моча прозрачного цвета указывает на сахарный диабет
Люди с сахарным диабетом часто сталкиваются с полиурией — состоянием, при котором организм выделяет большое количество мочи, одновременно вызывая повышенную жажду. При этом явлении моча становится прозрачной, что считается одним из симптомов заболевания, сообщила эндокринолог Камиля Табеева.
«Диабет ведёт к нарушению водного баланса, организм теряет много жидкости, и моча становится менее концентрированной и более прозрачной соответственно», — подчеркнула она в интервью «Газете.ru».
Указать на недуг, по словам эксперта, могут и другие симптомы: жажда, учащённое мочеиспускание, повышенная утомляемость, непреднамеренная потеря веса, снижение зрения, длительное заживление ранок, голод и потребность в сладком. Однако для точного определения сахарного диабета требуется тесты, поэтому при обнаружении признаков болезни врач рекомендовала обратиться к специалисту.
К слову, выпадение 100 волос в день может быть симптомом диабета. Кроме того, ранее родителям назвали признаки, которые говорят о диабете у детей. А также исследование показало, что тёмный шоколад способен снизить риск сахарного диабета.