Исследование: Тёмный шоколад способен снизить риск сахарного диабета

Исследователи из США сделали удивительное открытие: тёмный шоколад может снизить риск сахарного диабета. В ходе исследования Гарвардского университета обнаружили, что регулярное употребление этого продукта защищает от развития диабета второго типа. Результаты работы учёных опубликовал журнал The BMJ.

Сахарный диабет второго типа характеризуется хроническим повышением глюкозы в крови и нечувствительностью к инсулину. К основным факторам развития болезни относят ожирение, низкую физическую активность и переизбыток жиров в рационе.

Специалисты отмечают, что употребление 28,3 грамм тёмного шоколада пять раз в неделю может быть оптимальным для снижения вероятности диабета. У людей, которые следуют этой рекомендации, риск развития заболевания ниже на 10%. Однако важно следить за количеством сахара в продукте, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Тёмный шоколад содержит высокую концентрацию флавоноидов. Этот класс антиоксидантов не только снижает риск диабета, но и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Флавоноиды способны снижать артериальное давление и укреплять сосуды. Эти соединения также обладают мягким антидепрессивным эффектом, улучшая настроение.

Кроме того, тёмный шоколад действует как пребиотик. Он улучшает микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет.

Учёные из Гарварда также наблюдали за эффектом от употребления других видов шоколада. Они подтвердили, что молочное лакомство не приносит пользы в отличие от тёмного. Всё дело в том, что в этой сладости содержится больше сахара и меньше полезных какао-бобов. Это способствует набору веса и повышает риск диабета.

Несмотря на открытие, учёные не советуют злоупотреблять тёмным шоколадом как средством защиты от диабета второго типа. Профилактика этого заболевания должна быть более комплексной.