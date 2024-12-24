Родителям назвали признаки, которые говорят о диабете у детей

Сахарный диабет встречается не только у взрослых, но и у детей подросткового возраста. Родители могут распознать заболевание по некоторым симптомам ещё до похода к врачу, заявила эндокринолог Кристина Скобелева.

В первую очередь должен насторожить лишний вес у ребёнка. Ещё один признак, который не стоит игнорировать, — это повышенная жажда. Ребёнок может просыпаться даже ночью, чтобы попить. Кроме того, есть такое понятие, как чёрный акантоз. На коже, чаще в области шеи, появляются чёрные пятна, они тоже свидетельствуют о диабете.

По словам Скобелевой, если есть хоть один из перечисленных признаков, то надо немедленно обратиться к педиатру. Лечение диабета у детей и взрослых отличается, но его также необходимо проводить.

«Не такой большой перечень медицинских препаратов, которые мы можем использовать у детей. Это связано с определёнными факторами воздействия этих препаратов на организм человека, в том числе, растущего», — подчеркнула врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».