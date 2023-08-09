Врач рассказала, для кого сладкая вата вреднее — детей или взрослых

Сладкая вата, как уже можно догадаться из названия, полностью состоит из сахара. Соответственно, людям с лишним весом или диабетом стоит не просто ограничить употребление этого лакомства, но и вовсе отказаться от него. Таким советом в беседе с Лайфом поделилась диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Чрезмерное потребление сахара, по словам эксперта, может вызвать проблемы с печенью — в частности жировую дистрофию. Другие последствия излишней любви к сладкому — повышенное кровяное давление и увеличение уровня холестерина в крови.

"Избыток холестерина делает сосуды менее эластичными, возрастает риск появления закупорок. Это может приводить к гипертонии, тромбозу. Безусловно, сахар негативно влияет на качество зубов, стимулирует появление кариеса. Также чрезмерное употребление сладкого может приводить к частому появлению ложного голода", — перечислила собеседница Лайфа.

Детям, по словам диетолога, излишнее употребление сахара не рекомендуется ровно так же, как и взрослым. У ребёнка, который на регулярной основе потребляет слишком много сладкого, возрастает риск появления диабета, лишнего веса, аллергических реакций. Сахар мешает усвоению важных для детского организма микроэлементов, вымывает кальций, который очень нужен для формирования организма в процессе роста. Сладкое может приводить к нарушениям работы ЖКТ — газообразованию, дисбактериозу — и влияет на снижение иммунитета.

"Также сладкое влияет и на настроение ребёнка. При постоянном употреблении сахара растёт тревожность, раздражительность, гиперактивность, появляются проблемы со сном. Безусловно, для растущего организма очень важно качественно отдыхать в полной мере", — заключила диетолог Гридина.