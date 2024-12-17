От диабета и инсульта: Врач раскрыл лекарственную дозировку кофе

Три чашки кофе в день помогут в профилактике сахарного диабета второго типа и инсульта, раскрыла результаты масштабного исследования китайских учёных врач-педиатр Виктория Шурупова. Она подчеркнула, что аналитики опирались на данные опытов с участием более 360 тысяч человек.

«Основываясь на их пищевых привычках и медицинских исследованиях, ученые обнаружили, что употребление от 200 до 300 мг кофеина ежедневно (примерно три стандартные чашки кофе) напрямую связано со снижением риска развития сахарного диабета и инсульта», — рассказала она «Газете.ru».