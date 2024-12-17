От диабета и инсульта: Врач раскрыл лекарственную дозировку кофе
Врач Шурупова: Три чашки кофе в день помогут в профилактике диабета и инсульта
Три чашки кофе в день помогут в профилактике сахарного диабета второго типа и инсульта, раскрыла результаты масштабного исследования китайских учёных врач-педиатр Виктория Шурупова. Она подчеркнула, что аналитики опирались на данные опытов с участием более 360 тысяч человек.
«Основываясь на их пищевых привычках и медицинских исследованиях, ученые обнаружили, что употребление от 200 до 300 мг кофеина ежедневно (примерно три стандартные чашки кофе) напрямую связано со снижением риска развития сахарного диабета и инсульта», — рассказала она «Газете.ru».
Эксперт отметила, что кофе богат антиоксидантами, которые необходимы для снижения воспалительных процессов и укрепления сосудов. Кроме того, кофеин снижает уровень сахара в крови после еды. При этом употреблять ароматный напиток нужно в умеренных дозах, чтобы не столкнуться с побочными эффектами, предупредила врач.
Ранее врач раскрыл чудодейственные свойства кофе, который оказался неплохим средством для профилактики рака. Кроме того учёные выяснили, что кофе продлевает жизнь, защищая от некоторых недугов. А ещё россиянам объяснили, как кофе влияет на микробиом кишечника.
Kandinsky 3.1 / Life.ru