Инфекции, травмы и ухудшение зрения: Врач объяснила, почему нельзя тереть глаза руками
Врач Миргородская: Если тереть глаза руками, то можно занести инфекцию
Если регулярно тереть глаза руками, то можно занести инфекцию, заработать травму или ухудшить себе зрение, предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург Светлана Миргородская. Она подчеркнула, что из-за инфекции могут развиться бактериальный конъюнктивит или блефарит, которые приводят к покраснению, отёкам и зуду.
«А ещё хроническая травматизация глаза, чем является регулярное его трение, может приводить к развитию такого заболевания, как кератоконус», — предупредила собеседница «Газеты.ru».
Речь идёт о дегенеративном заболевании роговицы, которое снижает остроту зрения и не поддаётся лечению при помощи очков и линз. А при травме глаза из-за постоянного трения могут возникнуть эрозии роговицы или конъюнктивы, отметила кандидат медицинских наук.
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