Инфекции, травмы и ухудшение зрения: Врач объяснила, почему нельзя тереть глаза руками

Если регулярно тереть глаза руками, то можно занести инфекцию, заработать травму или ухудшить себе зрение, предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург Светлана Миргородская. Она подчеркнула, что из-за инфекции могут развиться бактериальный конъюнктивит или блефарит, которые приводят к покраснению, отёкам и зуду.

«А ещё хроническая травматизация глаза, чем является регулярное его трение, может приводить к развитию такого заболевания, как кератоконус», — предупредила собеседница «Газеты.ru».