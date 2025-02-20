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20 февраля, 19:28

Инфекции, травмы и ухудшение зрения: Врач объяснила, почему нельзя тереть глаза руками

Врач Миргородская: Если тереть глаза руками, то можно занести инфекцию

Если регулярно тереть глаза руками, то можно занести инфекцию, заработать травму или ухудшить себе зрение, предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург Светлана Миргородская. Она подчеркнула, что из-за инфекции могут развиться бактериальный конъюнктивит или блефарит, которые приводят к покраснению, отёкам и зуду.

«А ещё хроническая травматизация глаза, чем является регулярное его трение, может приводить к развитию такого заболевания, как кератоконус», — предупредила собеседница «Газеты.ru».

Речь идёт о дегенеративном заболевании роговицы, которое снижает остроту зрения и не поддаётся лечению при помощи очков и линз. А при травме глаза из-за постоянного трения могут возникнуть эрозии роговицы или конъюнктивы, отметила кандидат медицинских наук.

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Признак инфекции: Врач рассказала, когда слезоточивость становится поводом для визита к врачу

Ранее офтальмолог перечислила болезни, на которые указывают «мушки» в глазах. Кроме того, онколог назвал неочевидные причины рака глаз. А ещё офтальмолог рассказывал о способах борьбы с синдромом «сухого глаза» без капель.

Обложка ©

freepik / pvproductions

Борис Эльфанд
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