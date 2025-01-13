Признак инфекции: Врач рассказала, когда слезоточивость становится поводом для визита к врачу

Слезоточивость при простуде или от переохлаждения из-за длительного пребывания на морозе — обычное явление. Обильное слезоотделение говорит о блокировке лакримального канала, которая может возникать по разным причинам. Врач-офтальмолог клиники «Семейная» Аида Бабаева рассказала Life.ru, как справиться с этим симптомом и когда стоит обратиться к врачу.

Это может происходить при следующих ситуациях: аллергия, конъюнктивит различного происхождения, в том числе и аллергический, воспалительные процессы, их обострение при охлаждении, хронический ринит, постназальный синдром, инфекционные заболевания. Механизм лечения в каждом случае будет разным Аида Бабаева Врач-офтальмолог клиники «Семейная»

По словам медика, если слезотечение вызвано холодом и ветром, то справиться с проблемой можно самостоятельно. Однако если присутствуют и другие симптомы, такие как светобоязнь или резь в глазах, это должно стать поводом для визита в больницу, подчеркнула Бабаева. Когда жидкость скапливается вокруг глаз из-за простуды, речь идёт о воспалительном процессе — он закупоривает каналы. В этом случае необходимо промывать слёзные пути. А перед выходом на мороз нужно использовать препараты искусственной слезы.

Также обильное слезотечение может быть и симптомом инфекции глаз. В таких случаях конъюнктива становится воспалённой, и любые естественные раздражители вроде света и воздуха воспринимаются как чрезмерные. Чтобы остановить непроизвольный плач, лечить нужно само воспаление. Оно может быть острым или хроническим, а также иметь различную природу — грибковую, вирусную или бактериальную.

«Как правило, при выздоровлении проходит и слезотечение. Если же оно сохраняется длительное время, необходимо обратиться к врачу», — резюмировала Бабаева.