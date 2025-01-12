Прожуй свой стресс: Life.ru узнал у психолога о необычном эффекте жевательной резинки

Жевательная резинка способна не только способ освежить дыхание, но и стать инструментом борьбы с повседневным стрессом. Психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Степанов в беседе с Life.ru рассказал, что во время стресса напрягаются мышцы лица, а мозг сосредотачивается только на негативных эмоциях. Жевание при этом активирует тройничный нерв, который поможет мышцам расслабиться.

Всего 15–20 минут ритмичных жевательных движений могут снизить уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина. Кроме того, процесс жевания запускает работу парасимпатической нервной системы, которая отвечает за расслабление и восстановление организма. Это помогает человеку быстрее прийти в состояние покоя.

В 2009 году австралийские учёные доказали, что жевательная резинка улучшает аспекты когнитивной деятельности. Исследование проводилось в два дня: 40 участников выполняли задачи определённой интенсивности в лабораторных условиях, в один из дней сопровождая рабочий процесс жеванием жвачки. В итоге выяснилось, что в тот день, когда решение задач высокой интенсивности сопровождалось пережёвыванием резинки, участники отмечали ощутимое повышение концентрации внимания. Дмитрий Степанов Психолог, гештальт-терапевт

Этот вывод продолжил находить научное подтверждение и дальше. Добровольцы из Кардиффского университета в 2012 году в течение двух недель жевали жвачку в стрессовых ситуациях, а затем полностью отказались от неё на аналогичный период. Участники отметили, что жевательная резинка снижала стресс и тревожность, повышала работоспособность и снижала утомляемость.