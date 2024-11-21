Полезно для зубов, нервов и ЖКТ: Врач обрадовал любителей жвачки

Жевательная резинка эффективна не только для свежести дыхания, но и для профилактики зубных болезней, заявил доктор медицинских наук, стоматолог и основатель Стоматологического колледжа №1 Олесь Шевченко. По его словам, жвачка без сахара оказывает положительное воздействие на полость рта, уменьшая количество зубного налёта и предотвращая образование зубного камня.

Дело в том, что жевательная резинка в десять раз увеличивает слюноотделение, что влияет на состав и вязкость слюны. Тем самым вредные микроорганизмы вымываются, а зубная эмаль укрепляется, создавая барьер против бактерий. Согласно исследованию, жевание трёх подушечек ежедневно в течение месяца увеличивает прозрачность слюны в два раза.

При этом собеседник «Газеты.ru» подчеркнул важность регулярного ухода за зубами. Хотя жевательная резинка без сахара полезна, ежедневная чистка зубов и использование зубной нити или межзубных ёршиков остаются необходимыми, как и регулярные визиты к стоматологу.

Также он подтвердил, что жевательная резинка может помочь людям, страдающим от изжоги, так как дополнительное слюноотделение нейтрализует кислое содержимое пищевода, облегчая симптомы гастроэзофагеальной патологии. Жевание резинки в течение 10-15 минут после еды уменьшает кислотный рефлюкс, делая процесс пищеварения более комфортным.

Тошнота также может быть симптомом этой патологии, но если человек испытывает её из-за волнения в течение дня, жевательная резинка поможет справиться как с дискомфортом в желудке, так и с нервным напряжением. Стресс может проявляться гипертонусом жевательных мышц, что, в свою очередь, может вызывать напряжение в организме.