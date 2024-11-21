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21 ноября, 13:37

Полезно для зубов, нервов и ЖКТ: Врач обрадовал любителей жвачки

Врач Шевченко: Жвачка помогает при изжоге и избежать стоматологических болезней

Жевательная резинка эффективна не только для свежести дыхания, но и для профилактики зубных болезней, заявил доктор медицинских наук, стоматолог и основатель Стоматологического колледжа №1 Олесь Шевченко. По его словам, жвачка без сахара оказывает положительное воздействие на полость рта, уменьшая количество зубного налёта и предотвращая образование зубного камня.

Дело в том, что жевательная резинка в десять раз увеличивает слюноотделение, что влияет на состав и вязкость слюны. Тем самым вредные микроорганизмы вымываются, а зубная эмаль укрепляется, создавая барьер против бактерий. Согласно исследованию, жевание трёх подушечек ежедневно в течение месяца увеличивает прозрачность слюны в два раза.

При этом собеседник «Газеты.ru» подчеркнул важность регулярного ухода за зубами. Хотя жевательная резинка без сахара полезна, ежедневная чистка зубов и использование зубной нити или межзубных ёршиков остаются необходимыми, как и регулярные визиты к стоматологу.

Также он подтвердил, что жевательная резинка может помочь людям, страдающим от изжоги, так как дополнительное слюноотделение нейтрализует кислое содержимое пищевода, облегчая симптомы гастроэзофагеальной патологии. Жевание резинки в течение 10-15 минут после еды уменьшает кислотный рефлюкс, делая процесс пищеварения более комфортным.

Тошнота также может быть симптомом этой патологии, но если человек испытывает её из-за волнения в течение дня, жевательная резинка поможет справиться как с дискомфортом в желудке, так и с нервным напряжением. Стресс может проявляться гипертонусом жевательных мышц, что, в свою очередь, может вызывать напряжение в организме.

«На этом этапе жевательная резинка помогает «купировать» данный симптом. Масштабное исследование подтвердило, что при жевании активизируется кровообращение, что в, свою очередь, положительно сказывается на состоянии нервной системы» — объяснил врач.

Врач назвала причины неприятного запаха изо рта
Врач назвала причины неприятного запаха изо рта

Ранее врач рекомендовал жевать жвачку при перелётах на самолёте. Кроме того, россиянам рассказали, чем жвачка полезна для людей и опасна для собак.

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Борис Эльфанд
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