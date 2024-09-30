Россиянам рассказали, чем «жвачка» полезна для людей и опасна для собак Биолог Колесник: Жвачка помогает в профилактике кариеса и защищает полость рта 30 сентября, 03:00 Жевательная резинка может приносить определенные преимущества при правильном использовании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cheryl Casey

Жевательная резинка может приносить пользу при правильном использовании, например, если её жевать не на голодный желудок, а сразу после еды. Об этом рассказал в беседе с Life.ru профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Евгений Колесник.

По словам Колесника, жевание резинки способствует дополнительному слюноотделению, что помогает в профилактике кариеса и нейтрализует кислоты в пищеводе. Это также способствует естественному очищению полости рта и увеличивает выработку полезных веществ, таких как лизоцим и муцин, которые защищают зубы.

Жевательные мышцы, активированные при жевании, способствуют выработке желудочного сока, что может снизить уровень стресса. Кроме того, жевание резинки улучшает внимательность и память, помогает при укачивании и утреннем недомогании во время беременности.

Тем не менее, Колесник предупреждает, что жевать резинку следует не более 15 минут. Избыточное жевание может привести к вздутию, дискомфорту и проблемам с желудком. Также содержание сахара в жевательных резинках может способствовать образованию кариеса, а искусственные подсластители иногда вызывают аллергические реакции. Например, аспартам может привести к образованию формальдегида, канцерогенного вещества.

«И держите жевательную резинку без сахара подальше от собак. Хотя ксилит безопасен для людей, он токсичен для животных», — подытожил профессор.

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Авторы Андрей Горяничев