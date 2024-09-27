Врач объяснил, когда глинтвейн может заменить аспирин Врач Умнов: Глинтвейн способен немного улучшить баланс холестерина 27 сентября, 14:30 Глинтвейн может стимулировать иммунную систему. Обложка © freepik.com/racool-studio

Приближаются холода, и в это довольно неуютное время года многие любят скрасить прогулки горячим глинтвейном. Есть ли у этого напитка польза? На этот вопрос Life.ru ответил Александр Умнов — преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург.

По его словам, у глинтвейна много полезных свойств. Он стимулирует иммунную систему, оказывает антисептическое действие, восстанавливает силы после интенсивных физических нагрузок, согревает организм. Однако пациентам с обморожением на улице не рекомендовано давать алкогольный глинтвейн: этиловый спирт вызывает расширение периферических сосудов, из-за чего, во-первых, теряется тепло, нарушая механизм теплообмена, а во-вторых, меньше крови притекает к сердцу и головному мозгу, что чревато неблагоприятными последствиями.

Глинтвейн способен несколько улучшить баланс холестерина, выводя вредный холестерин из сосудистого русла. Он снижает нервное напряжение. Содержит дубильные соединения – танины, способствующие выводу токсичных веществ и усвоению витамина С.

Полифенолы глинтвейна похожи на аспирин, они вызывают снижение температуры, воспаления и незначительно — боли. Флавоноиды и антиоксиданты в составе глинтвейна замедляют старение кожи и повышают её эластичность. К сожалению, мёд в горячем напитке теряет свои полезные свойства и ничего, кроме сахара, дать организму не может. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Однако учитывая все компоненты, глинтвейн весьма калориен (от 90 до 130 кКал на 100 мл), причём большая часть приходится на углеводы, поэтому частое употребление может вызвать ожирение и сахарный диабет. Также согревающий напиток стимулирует аппетит, что не способствует похудению. При гастрите и язве пить глинтвейн не стоит, так как его компоненты (специи, цитрусовые, вино) способны дополнительно повредить слизистую. При чрезмерном употреблении напиток повышает артериальное давление, вызывает покраснение лица, головные боли.

Нельзя употреблять глинтвейн при беременности и грудном вскармливании, так как этиловый спирт вызывает непоправимые изменения во всём организме малыша. С осторожностью стоит покупать глинтвейн на улице, советует Умнов.

А вот лечиться глинтвейном ни в коем случае нельзя. Дело в том, что напиток сочетает в себе нарушение сразу двух рекомендаций медиков: алкоголь нельзя мешать со сладким и нельзя нагревать.

Авторы Андрей Горяничев