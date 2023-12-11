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Врач объяснила, почему опасно пить кофе и глинтвейн через пластиковую крышку и трубочку

Врач Филёва: Пластиковая крышка при контакте с кофе может выделять стирол

11 декабря, 10:18
<p>Пластиковая крышка при контакте с кофе может выделять стирол. Обложка © Unsplash </p>

Пластиковая крышка при контакте с кофе может выделять стирол. Обложка © Unsplash

В большинстве кафе горячие напитки подают в бумажных стаканчиках, закрытых пластиковыми крышками. А чтобы кофе или какао было удобнее пить на ходу, часто предлагают и трубочки. Однако это может нанести вред здоровью.

Как рассказала Лайфу врач Александра Филёва, чаще всего крышечки для кофе изготавливают из полистирола. Само по себе это вещество неопасно, но при контакте с горячими (нагретыми до 70–90°C) или спиртными напитками, а также с кислыми продуктами оно может выделять стирол — токсичное химическое соединение.

"На открытом воздухе стирол довольно быстро разрушается, однако если он оказывается в организме, то может нанести здоровью серьёзный вред", — отметила собеседница Лайфа.

Накапливаясь в организме, стирол может нанести здоровью значительный ущерб и стать причиной заболеваний центральной нервной системы, болезней дыхательных путей, печени, почек, а также привести к раку крови и лимфатической системы

Александра Филёва

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

<p>Накапливаясь в организме, стирол может нанести здоровью значительный ущерб и стать причиной заболеваний центральной нервной системы, болезней дыхательных путей, печени, почек, а также привести к раку крови и лимфатической системы</p>
<p>Накапливаясь в организме, стирол может нанести здоровью значительный ущерб и стать причиной заболеваний центральной нервной системы, болезней дыхательных путей, печени, почек, а также привести к раку крови и лимфатической системы</p>

Однако Филёва подчеркнула, что употребление горячих напитков из пластиковых ёмкостей — это лишь один из многочисленных путей, по которым токсичные вещества могут попасть в организм. Пластик окружает нас повсюду: его микрочастицы есть в бутылках с питьевой водой, чайных пакетиках или продуктах питания. Пока полностью исключить присутствие пластика в нашей жизни вряд ли удастся. Но постараться минимизировать — вполне по силам.

"Если очень хочется насладиться горячим кофе или чаем, не стоит использовать пластиковую крышечку или трубочку. Пищу лучше разогревать в микроволновке в стеклянных или керамических контейнерах", — добавила врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

От цирроза до рака: Врач рассказал, какие болезни можно победить с помощью кофе

От цирроза до рака: Врач рассказал, какие болезни можно победить с помощью кофе

А ранее Лайф узнал, почему нельзя запивать таблетку чаем или кофе. Правило всегда запивать таблетки водой придумано не случайно. Всё дело в том, что она максимально нейтральна и не вступает в реакцию с большинством химических веществ.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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