Врач объяснила, почему опасно пить кофе и глинтвейн через пластиковую крышку и трубочку Врач Филёва: Пластиковая крышка при контакте с кофе может выделять стирол 11 декабря, 10:18 Пластиковая крышка при контакте с кофе может выделять стирол. Обложка © Unsplash

В большинстве кафе горячие напитки подают в бумажных стаканчиках, закрытых пластиковыми крышками. А чтобы кофе или какао было удобнее пить на ходу, часто предлагают и трубочки. Однако это может нанести вред здоровью.

Как рассказала Лайфу врач Александра Филёва, чаще всего крышечки для кофе изготавливают из полистирола. Само по себе это вещество неопасно, но при контакте с горячими (нагретыми до 70–90°C) или спиртными напитками, а также с кислыми продуктами оно может выделять стирол — токсичное химическое соединение.

"На открытом воздухе стирол довольно быстро разрушается, однако если он оказывается в организме, то может нанести здоровью серьёзный вред", — отметила собеседница Лайфа.

Накапливаясь в организме, стирол может нанести здоровью значительный ущерб и стать причиной заболеваний центральной нервной системы, болезней дыхательных путей, печени, почек, а также привести к раку крови и лимфатической системы Александра Филёва Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Однако Филёва подчеркнула, что употребление горячих напитков из пластиковых ёмкостей — это лишь один из многочисленных путей, по которым токсичные вещества могут попасть в организм. Пластик окружает нас повсюду: его микрочастицы есть в бутылках с питьевой водой, чайных пакетиках или продуктах питания. Пока полностью исключить присутствие пластика в нашей жизни вряд ли удастся. Но постараться минимизировать — вполне по силам.

"Если очень хочется насладиться горячим кофе или чаем, не стоит использовать пластиковую крышечку или трубочку. Пищу лучше разогревать в микроволновке в стеклянных или керамических контейнерах", — добавила врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

А ранее Лайф узнал, почему нельзя запивать таблетку чаем или кофе. Правило всегда запивать таблетки водой придумано не случайно. Всё дело в том, что она максимально нейтральна и не вступает в реакцию с большинством химических веществ.

Авторы Андрей Горяничев