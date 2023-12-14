Названа допустимая доза глинтвейна, чтобы согреться и получить "эмоциональное подкрепление"

Употребление глинтвейна на основе вина способствует расширению сосудов, а также помогает согреться в холодное время года. Об этом рассказал нарколог Алексей Луньков.

"Глинтвейн — это вино, которое подвергается термической обработке. А при термической обработке часть спирта испаряется. А так как туда добавляются корица и другие пряности, напиток становится достаточно приятным и, что самое главное, помогает расширить сосуды", — приводит слова эксперта РИА "ФедералПресс".

Луньков добавил, что горячий винный напиток также "даёт ощущение тепла человеку в мороз". При этом специалист рекомендует употреблять не более 300 мл глинтвейна в день — этого количества достаточно, чтобы согреться и получить нужное эмоциональное подкрепление.