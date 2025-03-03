Доктор назвала три действия, которые спасут от аллергии весной

Чтобы защититься от весеннего обострения аллергических реакций, необходимо выполнить три действия — выявить истинную причину аллергии, проанализировать календарь пыления и вместе с лечащим врачом проработать тактику поведения. Такими советами поделилась доктор медицинских наук по специальности «клиническая иммунология, аллергология», лектор Российского общества «Знание» Ольга Радаева.

«Во-первых, нужно знать истинную причину аллергии. Часто мы сами можем решить, что реагируем на пыльцу березы, а при специальном обследовании подтверждения не будет. Вторая крайность, когда пациент сдаёт кровь сразу на огромное количество аллергенов, обнаруживается специфический, например, для берёзы, IgE, но в реальности весной у человека не было симптомов, и начинается ошибочное выстраивание тактики защиты», — рассказала она в беседе с РИА «ФедералПресс», отметив важность выявления причинного аллергена врачом.

Во вторую очередь при аллергии на пыльцу нужно проанализировать календарь пыления и сравнить его с периодичностью проявления симптомов у пациента. Когда выводы будут сделаны, можно принимать решение о лечении, пояснила доктор. Лучше всего применять метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), позволяющий воздействовать непосредственно на причину аллергии.

Если в отношении конкретного аллергена на разработана АСИТ, необходимо рассмотреть другие методы лечения, и подобрать заранее тактику поведения пациента вместе с лечащим врачом, пояснила эксперт. Существуют препараты, которые создают в слизистых носа и глаз барьер для аллергена — такие средства нужно наносить перед выходом на улицу. Время вне дома в период пыления стоит свести к минимуму, также важно не проветривать квартиру напрямую. Врач может порекомендовать блокираторы рецепторов гистамина — главного медиатора аллергии, добавила собеседница агентства.

Самое важное действие в профилактике аллергии — обратиться к аллергологу-иммунологу с соответствующим вопросом. Специалист поможет подобрать верную тактику поведения и назначит эффективные медицинские препараты на период обострения поллиноза, заключила Радаева.