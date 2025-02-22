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22 февраля, 10:41

Началось цветение: Аллергикам подсказали два метода лечения недуга

Врач Логина: Лечить аллергию можно с помощью собственных иммунных клеток

На юге России уже началось цветение растений, пыльца которых может мигрировать на тысячу километров, поэтому аллергикам стоит быть особенно осторожными, предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. В интервью радио Sputnik она называла два метода лечения недуга.

Первый, по словам эксперта, заключается в простой диагностике, когда врач на основе анализов назначает необходимые препараты. Второй метод — аутолимфоцитотерапия — считается более современным. Он позволяет лечить аллергию с помощью собственных иммунных клеток.

«Лимфоциты выделяют из небольшого количества венозной крови и затем, как любую вакцину, вводят под кожу. Особенностью этого метода заключается в том, что можно лечить сразу все виды аллергии. Метод используется в лечении как взрослых, так и детей», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России наблюдается вспышка холодовой аллергии, которая может быть симптомом серьёзной патологии. По словам иммунолога, холодовая крапивница обычно свидетельствует о проблемах с органами.

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freepik / wayhomestudio

Борис Эльфанд
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