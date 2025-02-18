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18 февраля, 19:17

Аллергия на холод может быть симптомом серьёзной патологии, предупредил иммунолог

Иммунолог Болибок: Холодовая крапивница обычно говорит о патологии органов

Аллергия на холод, или холодовая крапивница, в большинстве случаев не является отдельным заболеваниям, обычно она является симптомом патологии внутренних органов. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«По классификации холодовую крапивницу относят к псевдоаллергическим реакциям. То есть, там нет иммунного механизма, как при истинной аллергии, а идёт накопление в коже каких-то неполезных веществ, которые вызывают выброс гистамина из клеток подкожной клетчатки и, соответственно, появление сыпи и отёка кожи», — объяснил медик в беседе с радио Sputnik.

Болибок добавил, что заболевание поддаётся профилактике. Если псевдоаллергическую реакцию вызывает температуры, нужно всячески избегать переохлаждения. В борьбе с симптомами также будут полезны антигистаминные препараты.

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Ранее аллерголог-иммунолог предупредила об опасности, которую таит в себе приход ранней весны. В основном это явление угрожает аллергикам, у которых оживающие раньше привычного срока растения могут вызвать приступы острых реакций.

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Shutterstock / FOTODOM / Anetlanda

Юрий Лысенко
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