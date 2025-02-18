Аллергия на холод может быть симптомом серьёзной патологии, предупредил иммунолог

Аллергия на холод, или холодовая крапивница, в большинстве случаев не является отдельным заболеваниям, обычно она является симптомом патологии внутренних органов. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«По классификации холодовую крапивницу относят к псевдоаллергическим реакциям. То есть, там нет иммунного механизма, как при истинной аллергии, а идёт накопление в коже каких-то неполезных веществ, которые вызывают выброс гистамина из клеток подкожной клетчатки и, соответственно, появление сыпи и отёка кожи», — объяснил медик в беседе с радио Sputnik.

Болибок добавил, что заболевание поддаётся профилактике. Если псевдоаллергическую реакцию вызывает температуры, нужно всячески избегать переохлаждения. В борьбе с симптомами также будут полезны антигистаминные препараты.