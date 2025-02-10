Россиянам рассказали о неприятном «подарке» тёплой зимы

В этом году зима во многих регионах России выдалась аномально тёплой. Синоптики даже не исключают прихода ранней весны в феврале, и это не очень хорошие новости для аллергиков. Полное отсутствие снега, оживающие раньше времени деревья и другие растения могут стать причиной острой аллергической реакции, предупредила аллерголог-иммунолог Алёна Бондаренко.

«Аллергикам стоит знать, что уже в феврале вредную для них пыльцу начинают вырабатывать почки таких растений, как орешник и ольха», — рассказала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Распознать аллергию на растения достаточно просто. В первую очередь при входе в дом с улицы возникает резкое чувство дискомфорта, может краснеть кожа, появляться высыпания и зуд. Другими симптомами могут быть постоянный насморк, заложенность носа и чих.