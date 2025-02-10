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Регион
10 февраля, 12:25

Россиянам рассказали о неприятном «подарке» тёплой зимы

Врач Бондаренко: Сезон аллергии может начаться в этом году в феврале

В этом году зима во многих регионах России выдалась аномально тёплой. Синоптики даже не исключают прихода ранней весны в феврале, и это не очень хорошие новости для аллергиков. Полное отсутствие снега, оживающие раньше времени деревья и другие растения могут стать причиной острой аллергической реакции, предупредила аллерголог-иммунолог Алёна Бондаренко.

«Аллергикам стоит знать, что уже в феврале вредную для них пыльцу начинают вырабатывать почки таких растений, как орешник и ольха», — рассказала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

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Распознать аллергию на растения достаточно просто. В первую очередь при входе в дом с улицы возникает резкое чувство дискомфорта, может краснеть кожа, появляться высыпания и зуд. Другими симптомами могут быть постоянный насморк, заложенность носа и чих.

Помочь в такой ситуации, по словам врача, могут витамины. Также аллергикам следует избегать парков с цветущими растениями и носить на улице медицинскую маску. В случае обострения болезни следует обратиться к специалисту.

Ранее стало известно, сколько среди россиян аллергиков, и оказалось не так уж и мало. Почти каждый третий опрошенный страдает от пищевой аллергии. Встречаются и более редкие виды аллергий, например, на холод или солнечный свет. Такая есть у 1–6% людей. Некоторые испытывают дискомфорт при контакте кожи с водой.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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