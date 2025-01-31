Отдохнуть на пляже не получится: Названы самые экзотические виды аллергии

Помимо привычных всем аллергий на пыльцу, лекарственные средства, бытовую химию или продукты, существуют также довольно экзотические виды недуга. Например, с аллергией на воду или на солнце будет весьма проблематично отдохнуть на пляже.

Аллергия на воду возникает в первые 30 минут после её попадания на кожу, но чаще всего проходит самостоятельно. А вот аллергия на солнечные лучи или фотодерматит требует дополнительных мер защиты в виде средств от загара с SPF 50+, одежды и головных уборов. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Шевчук.

Ещё опаснее, по её словам, аллергия при физическом воздействии на кожу, которая проявляется крапивницей, а иногда даже доходит до отёка Квинке. Возникает недуг в процессе плотного соприкосновения ремня, резинки белья или ручки сумки с телом. Похожий недуг проявляется при контакте с кожей металлов или ПВХ, например, медицинских перчаток или катетеров. И последняя — сезонная аллергия на холод.