Врач объяснила, как бороться с аллергией на холод

Аллергия у людей может быть практически на всё. Но если реакция на еду или шерсть животных является достаточно распространённой, то вот сыпь и зуд из-за мороза встречаются гораздо реже. Причиной такой аллергии на холод чаще всего бывает наследственность, объяснила врач-дерматовенеролог Ирина Егорова в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

«Недуг прогрессирует у тех людей, которые имеют генетическую предрасположенность к данному виду аллергии. Сказать, что это какой-то отдельный вид кожной болезни, значит, соврать. Всё куда прозаичнее: холодовой дерматит наступает в качестве реакции наших кожных покровов на мороз и холод», — отметила Егорова.

По словам врача, кожа у пациентов может менять цвет, становиться блеклой и покрываться пятнами. Если недуг возник хотя бы раз, то он останется на всю жизнь. Каждый раз при температурах воздуха около -10…-15 градусов или повышенной влажности человек будет испытывать дискомфорт.

Первое, что следует делать людям с таким видом аллергии, — теплее одеваться и избегать переохлаждения. Перед каждым выходом на улицу надо обрабатывать открытые участки мазью с действующим веществом — декспантенолом. Это создаст на коже защитную плёнку, которая исключит негативное воздействие холода и влаги. Также, по словам врача, можно использовать кремы с витаминами D или Е.