Госдума отклонила законопроект об удалёнке во время сезона аллергии
На пленарном заседании Государственной думы был отклонён законопроект о переводе сотрудников, страдающих из-за сезонной аллергии, на удалённую работу. С инициативой выступали депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Документ предусматривал порядок временного перевода работника на дистанционную работу в период сезонной аллергии, а также очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков таким сотрудникам.
Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выдал заключение на законопроект, где говорится, что трудовой договор или дополнительное соглашение к нему и сейчас может предусматривать удалёнку постоянно или временно. Таким образом аллергика могут перевести на дистанционную работу в случае наличия медицинского заключения. Потребности в новом законе нет.
Напомним, что ранее партия ЛДПР предложила разрешить аллергикам уходить в отпуск во время обострения. Замруководителя фракции Леонов отмечал, для многих россиян сезонная аллергия — настоящее испытание, а инициатива в случае принятия поможет им частично избежать контакта с аллергенами. Однако иммунолог назвал несправедливым данный законопроект. По словам специалиста, аллергия может длиться как несколько дней, так и месяцами — с начала цветения растений весной и до осени. Поэтому непонятно, на какой срок переводить сотрудника на удалённый формат работы. Кроме того, есть профессии, где удалёнка невозможна в принципе.
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