Госдума отклонила законопроект об удалёнке во время сезона аллергии

На пленарном заседании Государственной думы был отклонён законопроект о переводе сотрудников, страдающих из-за сезонной аллергии, на удалённую работу. С инициативой выступали депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Документ предусматривал порядок временного перевода работника на дистанционную работу в период сезонной аллергии, а также очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков таким сотрудникам.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выдал заключение на законопроект, где говорится, что трудовой договор или дополнительное соглашение к нему и сейчас может предусматривать удалёнку постоянно или временно. Таким образом аллергика могут перевести на дистанционную работу в случае наличия медицинского заключения. Потребности в новом законе нет.