В России наблюдается вспышка холодной аллергии из-за морозов

В центральной части России наблюдается вспышка холодовой аллергии после наступления морозов. Об этом рассказывает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что с холодовой аллергией познакомились даже те, кто раньше даже о ней не слышал. Дерматологи поясняют, что это связано с резкой переменой температуры. Сосуды реагируют на мороз и нарушается микроциркуляция. В зоне риска дети и женщины.

Среди симптомов наблюдаются сыпь, зуд, сухость кожи, заложенность носа и слезы. Проявляются покраснения на ладонях и лице. Врачи советуют применять защитные кремы и одеваться теплее. При надобности стоит обратиться к врачам.