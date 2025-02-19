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19 февраля, 10:22

В России наблюдается вспышка холодной аллергии из-за морозов

В центральной части России наблюдается вспышка холодовой аллергии после наступления морозов. Об этом рассказывает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что с холодовой аллергией познакомились даже те, кто раньше даже о ней не слышал. Дерматологи поясняют, что это связано с резкой переменой температуры. Сосуды реагируют на мороз и нарушается микроциркуляция. В зоне риска дети и женщины.

Среди симптомов наблюдаются сыпь, зуд, сухость кожи, заложенность носа и слезы. Проявляются покраснения на ладонях и лице. Врачи советуют применять защитные кремы и одеваться теплее. При надобности стоит обратиться к врачам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что аллергия на холод, или холодовая крапивница, в большинстве случаев не является отдельным заболеваниям, обычно она является симптомом патологии внутренних органов. В борьбе с симптомами также будут полезны антигистаминные препараты.

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Shutterstock / FOTODOM / movchanzemtsova

Николай Рюмин
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