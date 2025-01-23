В тепле или в холоде? Россиянам назвали идеальную для сна температуру в комнате
Сомнолог Кудинов: Лучше всего спится при температуре воздуха 19–21 градус
Споры о том, при какой температуре воздуха лучше всего спать, ведутся давно. Одни утверждают, что благотворно на организм влияет холод, другие же, напротив, согласны спать только при парящих батареях и закрытых окнах. Кто прав, рассудил врач-сомнолог Павел Кудинов.
«Температура для сна — 19–21 градус. Соответственно, воздух должен быть свежим, перед сном обязательно проветрить помещение», — отметил доктор в интервью РИАМО.
Он посоветовал не спать в закрытой комнате, чтобы к утру не столкнуться с нехваткой кислорода. Из-за этого после сна может ощущаться головная боль и першение в горле. Также для более качественного сна эксперт посоветовал подобрать удобное одеяло: кому-то нравится спать под тяжёлым пуховым, а кто-то предпочитает укрываться одной простынёй даже зимой.
Ранее врач развеял популярный миф, что спать надо не меньше 7–9 часов. Для каждого человека этот расчёт должен выполняться индивидуально. Причём важно не сколько вы спите, а качество сна. Также на сон могут оказать влияние болезнь, выгорание, темперамент, стресс, образ жизни и прочее. Поэтому крайне важно прислушиваться к своему организму и циркадным ритмам, чтобы чувствовать себя отдохнувшим с утра.