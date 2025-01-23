В тепле или в холоде? Россиянам назвали идеальную для сна температуру в комнате

Споры о том, при какой температуре воздуха лучше всего спать, ведутся давно. Одни утверждают, что благотворно на организм влияет холод, другие же, напротив, согласны спать только при парящих батареях и закрытых окнах. Кто прав, рассудил врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Температура для сна — 19–21 градус. Соответственно, воздух должен быть свежим, перед сном обязательно проветрить помещение», — отметил доктор в интервью РИАМО.

Он посоветовал не спать в закрытой комнате, чтобы к утру не столкнуться с нехваткой кислорода. Из-за этого после сна может ощущаться головная боль и першение в горле. Также для более качественного сна эксперт посоветовал подобрать удобное одеяло: кому-то нравится спать под тяжёлым пуховым, а кто-то предпочитает укрываться одной простынёй даже зимой.