От стресса до болезней сердца: Привычка ставить несколько будильников оказалась очень опасной

Почти каждый работающий человек прибегал к хитрости с несколькими будильниками. Вместо того чтобы встать сразу в положенное время, мы растягиваем удовольствие и переносим подъём по несколько раз на 5–10 минут. Однако это не только не поможет выспаться, но и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, заявил сомнолог Михаил Бочкарёв.

«Это очень большой стресс для организма. Сначала один будильник прозвенел — это вызвало пробуждение. Потом есть вероятность, что вы за эти 10 минут заснёте. И такое пробуждение в финальном итоге спустя 10 или 20 будильников приведут к тому, что вы будете себя чувствовать очень нехорошо», — отметил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Сомнолог добавил, что резкое пробуждение по будильнику может стать пусковым механизмом для снижения иммунитета, развития болезней сердца и нарушений работы эндокринной системы. Чтобы свести риски к минимуму, лучше просыпаться по первому будильнику, подытожил он.